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محافظة الجيزة ترفع 1600 حالة تعدٍ وإشغال للمنشآت التجارية في حدائق الأهرام

مصادرة 20 مركبه توك توك
محمود محسن 11:12 م, الثلاثاء, 5 أبريل 22 11:12 م, الثلاثاء, 5 أبريل 22

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شنت محافظة الجيزة ممثلة فى حى الهرم وقطاع هضبة الأهرام حملات إشغالات مكبرة على مدار ثلاثه أيام شملت حدائق الاهرام، حيث أسفرت الحملة عن ضبط 1600 حالة إشغال تضمت كراسي وشيش وثلاجات وإستاندات وشاشات عرض وعربات مشروبات وتروسيكلات باعه جائلين، وعلى الفور تم رفع كافه حالات الإشغالات، مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وإيداع المضبوطات مخازن قطاع هضبة الأهرام.

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يأتي ذلك في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمواصلة مجهودات رصد المخالفات والقضاء على حالات إشغال الطريق العام، ومنع التعديات للمحال والمنشآت التجارية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك علي مدار اليوم سواء قبل او بعد الافطار.

وأوضحت محافظة الجيزة في بيان صحفي أن الحملات سالفة الذكر تم من خلالها مصادرة 20 مركبه توك توك غير مرخص يعيق الحركة المرورية في حدائق الأهرام.

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كما شنت المحافظة حملات مكبرة لكلبشة السيارات المتعدية على الطريق والارصفه والمتروكه بالجزر الوسطى، حيث شملت شوارع الوحدة ومحمد حجازي بشمال الجيزة وعز الدين عمر وعثمان محرم بالطالبية.

وشنت محافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة منشاة القناطر حملات مسائية لازاله إشغالات المحال والمنشآت التجارية، حيث أسفرت عن رفع 70 حاله اشغال متنوعه مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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بقلم محمود محسن

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