محافظة الجيزة تدفع بمعداتها لشفط مياه الأمطار من البؤر الساخنة

دفعت محافظة الجيزة بمعداتها لشفط مياه الأمطار بعدد من البؤر الساخنة، والتي شملت كوبري فيصل وشوارع السودان والبحر الأعظم ومراد والجامعة بجنوب، والثروة المعدنية والضغط بهضبة الأهرام، وشارع فيصل بدءًا من المريوطية حتى نهايته وشارع ترعة السيسي وحدائق الأهرام القديمة والمنطقة الأثرية وأمام قاعة خوفو للمؤتمرات بالهرم وطريق الواحات.

وأوضحت محافظة الجيزة، في بيان صحفي، أنه تم الدفع أيضًا بكورنيش النيل وشارع النيل حتى الوراق وكوبري الجيزة المعدني والمريوطية وميدان سفنكس بالعجوزة، وشارع الأقصر والوحدة ونفق المنيرة بشمال وشارع خاتم المرسلين بالعمرانية، وشارع ثروت ونفق الجلاء وشارع التحرير، ومطلع كوبري أكتوبر وشارع ترسا والعشرين وترعة عبد العال ببولاق الدكرور، وجامعة الدول العربية وشهاب بالعجوزة.

وعلى الصعيد نفسه تابع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، مجهودات الهيئة العامة للنظافة والتجميل وأحياء المحافظة في الدفع بمعدات شفط مياه الأمطار، وذلك نتيجة تعرض العديد من قطاعات المحافظة لسقوط الأمطار.

وأكد راشد استمرار نشر المعدات بالأحياء والمراكز والمدن لشفط مياه الأمطار لضمان عدم تأثر حركة المواطنين والمركبات.

وطالب محافظ الجيزة المواطنين بضرورة توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن أية أشجار ولافتات الإعلانات وأعمدة الإنارة والضغط العالى، والقيادة بهدوء على الطرق السريعة والحفاظ على مسافة أمان حفاظًا على أمنهم وسلامتهم.

وأضاف راشد أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تتلقى بلاغات المواطنين على مدار الساعة، وهناك تنسيق كامل مع غرف العمليات التابعة للجهات المختلفة؛ لضمان الإستجابة السريعة لأية بلاغات أو شكاوى بأماكن تجمع وتمركز المياه للتعامل الفوري معها، وذلك من خلال وسائل التواصل المتاحة على الخطوط التالية (35855722 – 35863004 – 35869193 – 35869371)، وكذلك الخط الساخن 114 وخدمة الواتساب على أرقام (01152860444 – 01016050453).