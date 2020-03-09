محافظة الجيزة تتلقى الرغبات النهائية للمقيمين بعقارات «ترسا» المقرر إزالتها

بدأت محافظة الجيزة فى تلقى الطلبات النهائية لمواطنى شارع ترسا الواقعة منازلهم ضمن مخططات تطوير وتوسعة الشارع ليكون بديلاً مروريا عن شارع الهرم أثناء أعمال حفر الخط الرابع لمشروع مترو الأنفاق وذلك عقب قيام المحافظة بالإعلان من قبل عن التعويضات المادية أو البدائل الأخرى من الوحدات السكنية للمقيمين بالعقارات التى سوف تتم إزالتها.

وأنشأت محافظة الجيزة مقراً ثابتاً بشارع ترسا للجان تلقى الرغبات النهائية للمواطنين والرد على أى استفسارات أو تساؤلات يرغب المواطنون فى معرفتها ، سواء كانت تخص التعويضات المالية أو البدائل المتاحة أمامها وذلك للتسهيل عليهم ، حيث وضعت المحافظة خيارات متعددة أمام المواطنين لاستيعاب رغبات المواطنين جميعا.

وتوضح المحافظة أن تلك اللجان متواجدة بمقرها الثابت بشارع ترسا بصفة يومية وتستمر حتى يوم الجمعة الموافق 20/3/2020.

وأشار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة إلى أنه تم الانتهاء من أعمال تطوير شارع ترسا بالمرحلة الأولى والتى بدأت من طريق المريوطية وحتى تقاطع شارع ترسا مع شارع المحولات ، حيث يعد أحد المحاور المرورية الموازية لشارع الأهرام .

وكان مجلس الوزراء قد وافق على قرار نزع الملكية الخاص بأعمال تطوير شارع ترسا بالمرحلة الثانية ، وقد تم تشكيل اللجان اللازمة للحصر وتقدير التعويضات للمضارين .