نقل وملاحة

محافظة الجيزة تبدأ أعمال إنشاء موقف سرفيس حضاري بشارع ترعه الزمر

في العمرانية
محمود محسن 9:08 م, الأحد, 23 يناير 22 9:08 م, الأحد, 23 يناير 22

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وضعت محافظة الجيزة مخطط شامل ورؤية حضارية لتطوير عدداً من مواقف السرفيس بأنحاء المحافظة، بالإضافة إلي إنشاء مواقف حضارية لخدمة المواطنين، وذلك في إطار خطة الدولة نحو تطوير منظومة المواقف وساحات الإنتظار لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي نفس السياق، تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مجهودات حي العمرانية في البدء بتنفيذ أعمال إنشاء موقف لسيارات السرفيس أسفل محور الفريق كمال عامر بشارع ترعة الزمر.

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وقالت محافظة الجيزة أن الموقف الجديد سوف يساهم في حل المشكلات المرورية، بتلك المنطقة لإستيعاب أكبر عدد من سيارات السرفيس المنتشرة بصورة غير منظمة، الي جانب توفير الخدمة للمواطنين علي أكمل وجه.

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بقلم محمود محسن

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