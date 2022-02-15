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محافظة الجيزة : إزالة 5 حالات بناء مخالف في أبو النمرس والعياط

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين
محمود محسن 8:16 م, الثلاثاء, 15 فبراير 22 8:16 م, الثلاثاء, 15 فبراير 22

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واصلت محافظة الجيزة أعمال المتابعة والرصد لحالات البناء المخالف مع إزالتها فى المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن بعدم السماح بالبناء المخالف، ومواجهة التعديات على الأراضي الزراعية والأراضي أملاك الدولة.

وفي ذلك الإطار قامت محافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة أبو النمرس بإزالة 3 حالات بناء مخالف، وشملت إزالة أعمال بناء دور مخالف بدون ترخيص على مساحة 120 مترًا مربعًا تقريبًا بناحية عزبة جحا شبرامنت، 

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بالإضافة إلى إزالة دور مخالف بعقار في شارع مسجد الملك عرب سراب شبرامنت، وإزالة دور مخالف بعقار بشارع هيثم في منطقة معهد الفتيات بمتابعة من اللواء محمد عبد الحميد رئيس مركز ومدينة أبو النمرس.

كما قامت محافظة الجيزة بإزالة عدد 2 حالة تعدٍّ بالبناء على أراضٍ زراعية على مساحة 350 مترًا مربعًا بمدينة العياط،

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لافتة إلى أن الإزالة تمّت بالكامل، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بمتابعة من محمود فؤاد رئيس مركز ومدينة العياط.

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بقلم محمود محسن

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