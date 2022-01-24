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محافظة الجيزة: إزالة 22 حالة تعدٍ على أملاك وزارة الري

بمساحة 1800 متر مربع
محمود محسن 7:57 م, الأثنين, 24 يناير 22 7:57 م, الأثنين, 24 يناير 22

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قامت محافظة الجيزة بإزالة 22 حاله تعدٍ على أملاك وزارة الموارد المائية والري، لافتة إلى أنها تقع بنطاق حى جنوب ، بإجمالي مساحة حوالى 1800 متر مربع.

يأتي ذلك في إطار مواصلة المحافظة مجهودات إزالة التعديات علي الأراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وتنفيذ الموجة الـ19 لإزالة التعديات على الأراضى المملوكة للدولة على مستوى الجمهورية.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بعدم السماح بوجود التعديات مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ورصد أي مخالفات أو تعديات على الطرق وعلى أراضي الدولة.

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وشنت محافظة الجيزة بالتعاون مع الأجهزة المعنية حملات إزالة لحالات التعدي على نهر النيل والمجارى المائية بصورة رئيسية فى بداية موجة الإزالات بالتنسيق مع مديرية الري والأجهزة الأمنية، وكذا حالات التعدي بالبناء على الأراضى الزراعية.

وقامت محافظة الجيزة بإزالة 22 حاله تعدٍ علي الأراضي أملاك الدولة من خلال اللجنة المشكلة من المحافظة وقطاع الري وحي جنوب، وقد تم تنفيذ الإزالة للتعديات على أملاك وزارة الموارد المائية والري، حيث تقع بنطاق حى جنوب بإجمالي مساحه حوالى 1800 متر مربع.

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وشملت التعديات التي تمت إزالتها كافيتريات وأكشاك ومغسلة سيارات مقاهى وجراج سيارات وأسوار ومبانى وعشش وأعمال ردم وزرايب مواشى ومواسير صرف.

كما قامت المحافظة من خلال مركز العياط بإزالة حالة تعدى بالبناء على أراضي أملاك الدولة بمساحة 100 متر مربع، وذلك في نطاق الوحدة المحلية بالناصرية، حيث تمت الإزالة بالكامل واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

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وأكدت المحافظة على إستمرار شن حملات الإزالة على مستوى المحافظة في الأحياء والمراكز والمدن واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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بقلم محمود محسن

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