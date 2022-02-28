محافظة الجيزة : إزالة 10 مخالفات بناء بالعقارات في حدائق الأهرام

نفذت محافظة الجيزة حملة مكبرة لإزالة مخالفات البناء في منطقة حدائق الأهرام، حيث قامت المحافظة من خلال حي الهرم وقطاع هضبة الأهرام بإزالة عددا من مخالفات البناء التي رصدتها وحدة المتغيرات المكانية.

وقالت المحافظة – في بيلن صحفي – أنها مازالت تواصل حملاتها المكبرة لإزالة مخالفات البناء، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن والمديريات المعنية بتكثيف مجهودات إزالة مخالفات البناء، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لتحقيق الانضباط.

وذكرت محافظة الجيزة أن حملة إزالة المخالفات في منطقة حدائق الأهرام شملت على العديد من العقارات (186 ب ، 45 ص ، 131 ح ، 94 ل ، 200 ل ، 124 ن ، 117 ح ، 209 ح ، 219 ه).

ولفتت إلى أن تم تحرير محاضر للمخالفين، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كافة المخالفات.