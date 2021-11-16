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محافظة الجيزة : إزالة عوائق تحجب رؤية النيل بقاعة تابعة لنقابة المهندسين (فيديو)

تطوير وتجميل شارع النيل ليظهر بالشكل الحضاري
محمود محسن 8:13 م, الثلاثاء, 16 نوفمبر 21 8:13 م, الثلاثاء, 16 نوفمبر 21

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قامت نقابة المهندسين بالتعاون والتنسيق الكامل مع محافظة الجيزة بإزالة بعض العوائق التي تحجب رؤية النيل بقاعة تابعة للنقابة، حيث يأتي ذلك في إطار التعاون المثمر بين المحافظة والنقابة.

وأوضحت محافظة الجيزة أن ذلك يأتي بالتزامن مع الأعمال التي تنفذها المحافظة لتطوير وتجميل شارع النيل ليظهر بالشكل الحضاري.

وفي سياق متصل تمكنت المحافظة مؤخرا تمكنت من إزالة 40 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية، بمراكز منشأة القناطر، والصف، وأطفيح، والحوامدية، والعياط، وأوسيم.

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وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمواصله مجهودات متابعة ورصد أي حالات للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإزالتها علي الفور، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وأشار راشد إلى أن أعمال إزالة التعديات شملت قيام مركز ومدينة منشأة القناطر، بإزالة 25 حالة تعديات علي أراض زراعية بالبناء المخالف، شملت إزالة 12 حالة تعد على الأراضي الزراعية بقرية بهرمس، على مساحة فدان و4200 متر مربع تقريبا.

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يذكر أن تم إزالة 10 حالات بمساحة 2 فدان وقيراط، بقرية بني سلامة، وإزالة تعديات على أرض زراعية بقرية أبو غالب عبارة عن الشروع فى بناء مبنى به 3 محلات بالطوب الأبيض والبلوك، وتم إزالته، كما تم إزالة حالتين بقرية وردان على مساحة 305 م مربع.

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بقلم محمود محسن

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