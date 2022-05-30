محافظة الجيزة: إزالة تعديات على مساحة 115 ألف م2 في المنطقة الصناعية

نجحت أجهزة محافظة الجيزة فى إحباط 20 محاولة تعدى على أملاك الدولة والاراضى الزراعية ومخالفات بناء شملت إزالة 6 حالات بالمنطقة الصناعية والإستثمارية بعرب أبو ساعد، حيث تمكن الجهاز التنفيذى للمنطقة من إزالة منشآت مخالفة على مساحة 2050 م2، وسور شجرى على مساحة 69316 م2 وعدد 2 سور من الطوب الأبيض (الأول على مساحة 10500 م2 والآخر على مساحة 8356 م2)، وعدد 2 سور من الطوب الأحمر والأبيض الأول على مساحة 15425 م2 والآخر على مساحة 9455 م2.

وشدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمواصلة جهود إزالة التعديات على الاراضي أملاك الدولة والتصدي بكل حزم لظاهرة البناء المخالف على الأراضى الزراعية والقضاء عليها فى المهد وعدم التهاون مع أى مخالفة فى الوحدات المحلية.

وتابع محافظ الجيزة جهود مركز ومدينة منشأة القناطر، حيث تم إزالة 3 مبانى عبارة عن غرفة على مساحة 70 م2 ببنى سلامة وأخرى على مساحة 65 م2 بالجلاتمة والثالث على مساحة 30 م2 بوردان، بالإضافة إلى إزالة عدد 2 سور، حيث الأول يقع على مساحة 25 م2 بأبوغالب والآخر على مساحة 2 قيراط.

وتمكنت اجهزة مركز ومدينة أطفيح من إزالة حالتى بناء مخالف بالكداية بإجمالى مساحة بلغ 220 م2، حيث تم إزالة سقف بمسطح 50 م2 بعرب سراب بشبرامنت بمركز ومدينة أبو النمرس، وإزالة مبنى مخالف هيكلى بدون سقف على مساحة 120 م2 مقام على أرض زراعية بقرية الشوبك الشرقي بمركز الصف، وإزالة تعدى بالبناء المخالف بقرية أبو صير بمساحه 400 م2 بمركز ومدينة البدرشين.

وذكرت محافظة الجيزة في بيان صحفي أن فى مركز ومدينة العياط تم إزالة 4 حالات بناء مخالف بمساحات 60 و 80 و100 م2 بقرى برنشت والعطف وبمها والمساندة بطريق أسيوط الزراعي.

ووجه محافظ الجيزة بضرورة تكثيف أجهزة المحافظة لجهودها لمراقبة الشارع ورصد اية حالات تعدى او مخالفات وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها فورا.