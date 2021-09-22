الإسكندرية

محافظة البحيرة: تنفيذ 3528 مشروعا خلال 3 أعوام

أكد اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة أن المحافظة تخطو بخطوات ثابتة ومدروسة نحو مزيد من التنمية والتطوير في كافة القطاعات التي تهم المواطن البحراوي
السيد فؤاد 1:01 ص, الخميس, 23 سبتمبر 21 1:01 ص, الخميس, 23 سبتمبر 21

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فى إطار خطة محافظة البحيرة لتطوير ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية بنطاق المحافظة بما يتناسب مع المظهر الحضاري والجمالى للمدينة والعمل على أحداث نقله نوعية بشوارع مدينة دمنهور.

أكد اللواء/ هشام آمنة- محافظ البحيرة على وضع خطة ورؤية شاملة لتطوير كافة الميادين والشوارع و إظهار المظهر الحضارى والجمالي والطابع المميز لكل مدينة والعمل على احداث نقلة نوعية لشوارع المدينة وتطويرها وفقاً لإحدث النظم العالمية .

شهدت محافظة البحيرة طفرة كبيرة وإنجازات عملاقة فى شتى القطاعات بالتزامن مع إحتفال المحافظة بعيدها القومي وضمن هذه الإنجازات تطوير ورفع كفاءة شارع عبد السلام الشاذلى من أعمال رصف وتشجير وعمل بلدورات ومحطات انتظار ركاب بطول ٢.٨ كم وأماكن وممرات لصعود ونزول وإضاءة على جانبى الرصيف لخدمة ذوى الهمم ودهانات الأعمدة الديكورية بتكلفة ٣٥ مليون جنيه بنسبة إنجاز ١٠٠٪.

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وأكد اللواء هشام آمنة – محافظ البحيرة أن المحافظة تخطو بخطوات ثابتة ومدروسة نحو مزيد من التنمية والتطوير في كافة القطاعات التي تهم المواطن البحراوي، وبمشروعات تتجاوز الآفاق تبلغ ٣٥٢٨ مشروع تتخطى تكلفتها الإستثمارية ٧٢ مليار، خلال ثلاث أعوام فقط منها رصف وتنفيذ ١٠٠٧ طريق وكوبرى بالقرى والمراكز والمدن داخل الخطط الإستثمارية تتجاوز تكلفتها مليار جنية.

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وكذا تنفيذ ٤٢ طريق وكوبرى بالبحيرة بخطة الهيئة العامة للطرق والكبارى بتكلفة تتجاوز ٧ مليار جنية لنسير نحو مستقبل واعد ومشرق بسواعد قوية وإرادة لا تلين فى ظل القيادة الحكيمة للسيد رئيس الجمهورية، وجهود الدولة المصرية الداعمة لكافة المشروعات القومية الجاري تنفيذها لصالح المواطن المصري ورفعة شأنه، بتنفيذ مشروعات قومية وإستثمارية وخدمية وتنموية يعد إعجازاً حقيقياً وتحدياً غير مسبوق .

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بقلم السيد فؤاد

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