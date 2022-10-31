محافظة البحيرة: تنفيذ 17 مشروعا لتطوير مدينة رشيد بتكلفة 393.5 مليون جنيه

أكدت الدكتوره نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، أنه ضمن حرص القيادة السياسية على تطوير مدينة رشيد كمشروع قومي لما تتمتع به من مقومات سياحية وتاريخية وثقافية وتراثية من خلال إنشاء مدينة رشيد الجديدة على غرار مدينة العلمين، وذلك بالتزامن مع تطوير المدينة التاريخية والتراثية والتى تشهد حالياً العديد من الأعمال فى مختلف القطاعات مما سيحقق نقلة نوعية بالمدينة.

وأضافت أن المدينة شهدت خلال الفترة من 2018 وحتى الآن العديد من الإنجازات بعدة قطاعات بمركز ومدينة رشيد، حيث بلغ إجمالي عدد المشروعات الخاصة بتطوير مدينة رشيد 17 مشروعا بتكلفة إجمالية 393.5 مليون جنيه.

وأكدت أنه تم الانتهاء من 11 مشروعا بتكلفة إجمالية 148 مليون جنيه وجار العمل بـ 7 مشروعات بتكلفة إجمالية 245.5 مليون جنيه.

كما أنه جار إنشاء مدينة رشيد الجديدة والتى صدر لها قرار رئيس الجمهورية رقم 117 لسنة 2019 بتخصيص مساحة 3185 فدانا لصالح هيئة المجتمعات العمرانية لإنشاء مدينة رشيد الجديدة وهى مقسمة إلى 3 مساحات ( 443 فدانا المثلث الذهبي – 2000 فدان – 742 فدانا ) وبواجهة شاطئية بطول 10 كم وتبعد عن الطريق الدولي 5 كم.

وفيما يخص مشروع ميناء الصيد برشيد والذى يعد الأول من نوعه بمصر بتكلفة إجمالية 600 مليون جنيه على مساحة 48 ألف متر مربع وهو مكون من 12 مبنى ورصيفا بطول 850 مترا وتبلغ سعة الميناء 50 مركب / ساعة.

كما تم تخصيص 43.4 فدان لمشروع بشاير الخير٤ بواقع 4554 وحدة سكنية بـ 66 عمارة ويضم المشروع ( مسجدا وناديا اجتماعيا و66 جراجا و594 محلا تجاريا.