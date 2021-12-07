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محافظة البحيرة تقرر تعطيل الدراسة الأربعاء وتأجيل امتحان الصف الرابع الابتدائي بسبب الطقس السيئ

نظراً لتوقعات هيئة الارصاد الجوية بسوء الأحوال الجوية، وحفاظاً على أمن وسلامة الطلاب .
المال - خاص 11:22 م, الثلاثاء, 7 ديسمبر 21 11:22 م, الثلاثاء, 7 ديسمبر 21

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قرر اللواء/ هشام آمنة – محافظ البحيرة تعطيل الدراسة غداً الأربعاء ٨ ديسمبر ٢٠٢١ بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية ( طلاب ومعلمون ) بنطاق المحافظة وتأجيل إمتحان اللغة الإنجليزية لطلاب الصف الرابع الإبتدائي بجميع مدارس المحافظة

وأرجعت المحافظة هذا القرار في بيان إلى توقعات هيئة الأرصاد الجوية بسوء الأحوال الجوية، وحفاظاً على أمن وسلامة الطلاب .

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على أن يتم أداء الإمتحان يوم الأحد القادم الموافق ١٢ ديسمبر ٢٠٢١، وتستكمل باقى الإمتحانات صباح الخميس وفق الجدول المعلن .
على أن يستثنى من ذلك القرار القيادات وأطقم العمل وفقاً للإحتياجات التى يحددها مديري المدارس والإدارات .


حيث من المتوقع أن تشهد البلاد حالة من عدم الإستقرار خلال الساعات المقبلة وتتوقع هيئة الأرصاد إنخفاض درجة الحرارة مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة قد تصل لحد العاصفة على المناطق المكشوفة مما تؤدى إلى إنخفاض الرؤية، وفق البيان.

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بقلم المال - خاص

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