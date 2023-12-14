محافظة البحيرة تطرح استغلال مصنع تدوير القمامة على مساحة 15 فدانا

أعلنت محافظة البحيرة عن طرح مشروع استغلال مصنع تدوير القمامة بمنطقة كفر زيادة بمركز كوم حمادة، والذي من المقرر ان يكون على مساحة تصل إلى 15 فدانا.

وحسب مصادر مطلعة بمحافظة البحيرة، فمن المقرر أن يتم عقد جلسة المزايدة بين الشركات المتنافسة على المشروع يوم 8 يناير المقبل، بديوان عام المحافظة.

وحسب كراسة الشروط والتي اطلعت عليها ” المال” فان المزايدة تخضع للقانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية.

كما أنه على من يرسوم عليه المزاد توفير العمالة اللازمة لنشاط، كما يلتزم المتعاقد بتنفيذ كافة تعليمات الجهة الادارية وفي حالة مخالفة التعليمات يحق للجهة الادارية اتخاذ كافة الاجراءات القانونية والادارية ضده وفقا لما يتسبب فيه من وقوع اضرار خصما من مستحقاته ووفقا لاحكام القوانين واللوائح والاجراءات المعمول بها في هذا الشأن.

كما يلتزم الراسي عليه المزاد باستقبال القمانة الواردة اليه من الوحدات المحلية والجهات المتعاقد معها من قبل الوحدات المحلية والجهات المتعاقد معها من قبل الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة.

كما لا تقل الطاقة الانتاجية للتشغيل عن 300 طن يوميا، على ان يقوم الراسي عليه المزاد بتجهيز موقع المشروع لاستيعاب كميات القمامة المتفق عليها اليومية في حالة حدوث أي أعطال داخل المصنع تحول دون استقبال القمامة بما لا يؤثر على تفريغ القمامة من الوحدات المحلية اليومية، كما يتم تشكيل لجنة بمعرفة الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة لمتابعة اعمال رفع الكفاءة للمصنع والتشغيل بالتنسيق مع الراسي عليه المزاد.

كما يلتزم الراسي عليه المزاد باخطار لجنة الاشراف في حالة اجراء اي تعديلات بالمصنع والتنسيق معها، كما يلتزم برفع كفاءة خط الانتاج واضافة خط انتاج محلي جديد يتناسب مع الطاقة الانتاجية والتي تقدر بنحو 300 طن يوميا على ان تؤول ملكية خط الانتاج للجهة المالكة في نهاية التعاقد.

وخلال مايو الماضي، قامت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، خلال جولتها بمركز ومدينة إدكو، بتفقد مصنع تدوير القمامة، والمُقام على مساحة 7 أفدنة، ويخدم مراكز (إدكو – كفر الدوار – المحمودية – أبو حمص) والقرى التابعة لمركز إدكو (ديبونو – 6 أكتوبر – المعدية )، ويضم المصنع 2 خط بطاقة 5 طن / ساعة للخط الواحد بطاقة إنتاجية إجمالية 10 أطنان / ساعة.

وأشارت نائب محافظ البحيرة، إلى جهود الدولة المصرية بمختلف مؤسساتها في الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة باعتبارها موردًا لاقتصاد دائري، وعاملًا مهمًّا في إنشاء وظائف خضراء، وتعزيز سبل العيش والدخل لأبناء المناطق الحضرية، وكذا زيادة القدرة على تقليل الاستهلاك للموارد الطبيعة بما يضمن تحقيق الحماية للبيئة.

وأوضحت الدور الذي تقوم به المحافظة في إدارة منظومة المخلفات الصلبة، حيث تعمل على قدم وساق لتطوير البنية التحتية للمنظومة، وإنشاء محطات وسيطة ثابتة، وتوفير محطات وسيطة متحركة وإنشاء خلايا الدفن الصحي ورفع كفاءة، وإنشاء خطوط تدوير ومعالجة للمخلفات وإغلاق المقالب العشوائية.