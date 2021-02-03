محافظة البحيرة ترفع استعدادها للدرجة القصوى لمواجهة الطقس السيئ

أعلنت محافظة عن رفع دراجة الاستعداد القصوى لاحتمالات موجة الطقس السيئ التي يمكن أن تشهدها البلاد غدًا.

وأشار المحافظة في بيان لها إلى أنها نظراً للتوقعات الاستباقية بتعرض البلاد لموجة من سوء الأحوال الجوية، والتى يصاحبها انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة، ونشاط للرياح وسقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحياناً فيتم اتخاذ كل التدابير الاحترازية.

وشدد اللواء هشام آمنة – محافظ البحيرة – على رفع درجة الاستعداد والتأهب بجميع القطاعات، واستنفار كل الجهود والتنسيق بين الجهات -كل فى موقعه- لمواجهة أى أحداث طارئة أو أزمات متوقعة، واتخاذ كل الإجراءات الفورية والتدابير اللازمة لتقليل الآثار.

كما أن غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمديريات والشركات في حالة انعقاد على مدار 24 ساعة لتلقي كل البلاغات، وإخطار غرفة العمليات المركزية أولاً بأول وإخلاء مناطق الخطورة والمنخفضة وفقاً للخطط المعدة سلفاً.

كما تتم مراجعة المعديات والمراكب النيلية العاملة كل في نطاقه، والتأكد من تراخيصها وتوافر كل وسائل الأمان والاشتراطات بها، ووقف المخالف منها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة مع التأكيد على وقفها حال قيام الرياح والأمطار.

وأشار المحافظ إلى أنه تتم مراجعة محطات الرفع والتأكد من جاهزية الماكينات والمعدات بها، على أن يتم التشغيل بالنظام التبادلي لتلك الماكينات مع وجود فرق للصيانة والكهرباء بها، والتأكد من توافر الوقود اللازم لكل المعدات، سواء الموجودة بالشوارع أو المعدات الخاصة بمحطات الرفع والصرف.

كما أنه تتم المتابعة المستمرة للطرق والمحاور الرئيسية للتأكد من عدم وجود أي تجمعات للمياه أو الرمال عليها.

وكشف بيان المحافظة عن حالة الاستنفار التام لجميع الأجهزة الأمنية والصحة والإسعاف والحماية المدنية وكل المرافق، مع الحضور المستمر بالشارع على مدار الساعة، وإلغاء كل الإجازات للجهات المعنية، واستمرار جميع المختصين بمواقعهم.

كما يتم التأكد من جاهزية كل المعدات اللازمة وانتشارها مع الأطقم المخصصة لمواجهة تلك الظروف الطارئة بالتنسيق مع كل الجهات المختصة والتأهب المستمر، واستمرار أعمال تطهير صفايات وخطوط صرف مياه الأمطار بالشوارع والطرق وأسفل وأعلى الكباري والأنفاق.

وأشار المحافظ إلى مراجعة كل الاستعدادات والتمركزات للتعامل مع السيول والأمطار ومراجعة محطات الصرف الصحي والزراعي ومناسيب الترع والمصارف.

كما تتم متابعة كابلات الضغط العالي المنخفض والإنارة العامة ومراجعة كل الأعمدة والأسلاك والمحولات الكهربائية وسرعة اتخاذ اللازم بإجراء الصيانة حفاظاً على الأرواح والممتلكات.

ويهيب اللواء المحافظ بالمواطنين أثناء الأمطار والرياح الشديدة الالتزام بمنازلهم إلا للضرورة، وكذا الالتزام باتباع عدة إرشادات، أهمها تجنب القيادة على الطرقات السريعة أثناء سقوط الأمطار والرياح المثيرة للأتربة والرمال، وعدم التوقف لأي سبب على الطريق والدخول إلى الطرقات الجانبية، وتجنب الاقتراب من أعمدة الكهرباء أو السير تحت الأسلاك ، وفصل التيار الكهربائي عن المنزل في حالة الخطورة المحتملة .

كما شددت المحافظة على التواصل السريع مع الجهات المختصة ( الوحدة المحلية أو فرع شركة المياة والصرف الصحي ) في حالة وجود تجمعات متزايدة لا يتم تصريفها ، وفصل التيار الكهربائي الغير مؤمن أو المتصل بشكل عشوائي.

كما اكدت عدم الوقوف بجانب الأشجار والأسوار أو اللوحات الإعلانية أثناء موجات الهواء والعواصف الشديدة.