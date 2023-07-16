محافظة البحيرة تخلي 7 عمارات مجاورة للعقار المنهار بمدينة رشيد

أخلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة، اليوم الأحد، 7 عمارات مجاورة للعقار المنهار بمدينة رشيد بمحافظة البحيرة، والذى أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 13 أخرين بكسور وجروح متفرقة، في حصيلة جديدة لأعداد المصابين.



ووفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط قامت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بإخلاء العمارات لحين الانتهاء من رفع الأنقاض واتخاذ التدابير الاحترازية، وتم تسكين الأهالي الذين تم إخلاؤهم بوحدات الإسكان الاجتماعي التابعة للوحدة المحلية بشكل مؤقت، فضلا عن استدعاء طاقم التضامن الاجتماعي لإجراء بحوث اجتماعية عاجلة لصرف الإعانات اللازمة للأسر المتضررة.