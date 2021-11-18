محافظة البحيرة: الكشف على 550 مواطنا بمبادرة «نور حياة» في «أبو حمص»

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة أهمية الدور الكبير الذى تقوم به مختلف المؤسسات وعلى رأسها صندوق “تحيا مصر” للمشاركة فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والمساهمة بشكل فعال فى رفع المعاناة عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية.

وأشار المحافظ إلى توفير الدعم اللازم وتكاتف جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومؤسسات المجتمع المدني على استمرار عمل المبادرة الرئاسية “نور حياة” والتي ينفذها صندوق “تحيا مصر” بمدن وقرى المحافظة لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الأبصار والكشف عن أمراض العيون للمرضى غير القادرين.

وأشار محمد مطاوع منسق صندوق “تحيا مصر” بالبحيرة أنه ومن خلال مبادرة “نور حياة” لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الأبصار التى ينظمها صندوق تحيا مصر بالتعاون مع إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة وجمعية الأورمان تم اليوم توقيع الكشف الطبي على 550 مواطنا من مرضى العيون بمركز ومدينة أبو حمص، وسيتم استئناف عمل القافلة اليوم الجمعة اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا.

جدير بالذكر أنه يتم تحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية، من خلال أبحاث ميدانية للوصول إلى الفئات المستهدفة وذلك بالتنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعي والوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو حمص .

كما يتم تقديم الدواء وعمل نظارات طبية، وتحول الحالات التى تحتاج إجراء عمليات إلى مستشفى القوات المسلحة بالمجان وذلك تخفيفاً عن كاهل المرضى .

وفي نفس السياق أكد المحافظ تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لتحقيق الإستفادة القصوى من المبادرة الرئاسية “مراكب النجاة” والتوعية بمخاطر الهجرة الغير شرعية والتعريف بكافة المشروعات والإنجازات التي تتم على أرض الوطن لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة ورؤية مصر 2030 وتوفير فرص العمل للشباب من خلال عقد الندوات وورش العمل واللقاءات والدورات ووسائل التواصل المختلفة .

وأشار إلى دور مراكز التكوين المهني لتدريب الشباب على الحرف والمهن المختلفة وتأهيلهم لسوق العمل وإكسابهم الخبرات التدريبية اللازمة التي تؤهلهم ليصبحوا أصحاب مشروعات صغيرة.

وعقدت وزارة القوى العاملة بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة في مصر والجهة التنفيذية لشركة ميكروسوفت مصر تدريباً لمدة 5 أيام على مهارات المعرفة الرقمية لـ 24 متدربا بمركز حوش عيسى للتدريب المهني.

كما أنه جار تنفيذ تدريب على اللغة الإنجليزية مستوى أول لأبناء مركز ومدينة حوش عيسى، ويأتي التدريب في إطار تعزيز فرص العمل للشباب وجهود الدولة المصرية المستمرة للحد من الهجرة الغير نظامية، من خلال توفير بدائل حياة إيجابية للشباب المصري والمهاجرين .

يذكر أن مركز التدريب المهني بحوش عيسى تم تدشينه بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية ويقدم المركز برامج تدريب لشباب البحيرة بهدف توعيتهم حول ضرورة العزوف عن تلك ظاهرة الهجرة الغير شرعية، فضلاً عن توفير برامج ثقافية ورياضية في هذا الإطار .