محافظة البحيرة: استمرار غلق الحدائق والمتنزهـات والشواطئ العامة

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة ، التزام المحافظة بتعليمات وزارة التنمية المحلية بشأن تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والتصدي العاجل للموجة الثالثة من الوباء والمتضمنة تكليفات رئاسة مجلس الوزراء برفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال الأعياد والعطلات الرسمية.

يأتي ذلك فى إطار خطة الدولة الشاملة لمواجهة أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، وما تبذله من جهود مضنية للتصدي لهذا الأمر وما اتخذته من إجراءات وقرارات تكفل سلامة أرواح المواطنين.

وشدد اللواء المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية ومديري مديريات الخدمات والإدارة العامة للأزمات والكوارث والحد من المخاطر بالالتزام بما يلى:

الالتزام بتنفيذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية التي أعلنتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، والتعامل بحسم مع المخالفين للإجراءات والحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.

التشديد على ارتداء المواطنين الكمامات الواقية أثناء تواجدهم بجميع وسائل النقل الجماعية وكذا أثناء ترددهم أو تواجدهم بجميع الأماكن العامة المغلقة أو الأماكن المفتوحة التي تستقبل الجمهور أو الأماكن المفتوحة التي يتعذر تحقيق التباعد الاجتماعي المطلوب فيها واتخاذ الإجراءات القانونية للمخالفين.

غلق جميع الحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة وأماكن تجمعات المواطنين ومنع إقامة أي تجمعات أو احتفالات أو فعاليات جماهيرية أو سرادقات عزاء في دور المناسبات.

استمرار الحملات والتعامل بكل حسم مع المخالفين من أصحاب الكافيهات والمقاهي والمولات التجارية التي تخالف قرارات الحكومة الخاصة بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع الشيشة ومصادرة المسلتزمات المخالفة المستخدمة مع الغلق الفوري للمخالفين.

التشديد على التزام المحال والمطاعم التجارية والورش بمواعيد الغلق الصيفية المقررة.

التنسيق بين المديريات الخدمية ( الصحة – التموين – الطب البيطري ) لاتخاذ جميع التدابير الوقائية .

تكثيف الحملات الرقابية والتفتيش على الأسواق خاصةً أماكن بيع اللحوم والدواجن المجمدة ومحلات الأسماك الطازجـة والمصنعة والمحفوظة والمخابز ومنافذ بيع السلع الأساسية للمواطنين والأسواق للتأكد من صلاحية المنتجات والبضائع للاستهلاك الآدمي وضبط السلع المخالفة والغير صالحة وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين .

المرور على مدار اليوم لمتابعة تطبيـق الإجراءات الإحترازية ومنع تجمعات المواطنين وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين خاصة عدم إرتداء الكمامات .

موافاة غرفة عمليات المحافظة بتقرير يومي بما تم إتخاذه حيال تطبيق الإجراءات الإحترازية .

متابعة توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية وأرصدة الأكسجين الطبي .

عدم السماح بإقامة الموائد الرمضانية بالمساجد وملحقاتها وكذلك بالأماكن العامة .

السماح بأداء صلاة العشاء والتراويح للسيدات بالمساجد الكبرى المخصص بها أماكن لصلاة السيدات مع الالتزام بكافة الإجراءات الإحترازية والوقائية المقررة في هذا الشأن مع عدم أصطحاب الأطفال أثناء أداء الصلاة.

والوضع في الإعتبار أن أعمال تطبيق الإجراءات الإحترازية لكورونا ستكون من أسس التقييم لكافة القيادات حيث سيتم عمل جولات تفتيش مفاجئة على كافة المستويات.