محافظة البحيرة: إزالة 18 حالة تعد بإجمالي مساحة 2333 مترا مربعا بنطاق 6 مراكز

في إطار تفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ للحفاظ على حق الدولة

وجه اللواء هشام آمنة ، محافظ البحيرة ، باستمرار وتكثيف حملات إزالة كافة التعديات ومنع أي تعدى جديد نهائيا وإزالة فورية فى المهد، مع مصادرة كافة المعدات المستخدمة فى المخالفة والمواد المستخدمة فى البناء، وكذا التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية.

كما أن الإزالات تأتي في إطار تفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ للحفاظ على حق الدولة والشعب وحماية الرقعة الزراعية والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم بقرارات فورية للقضاء على تلك الظاهرة والتي تهدد مستقبل الأجيال القادمة.

وأسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية لمراكز ( بدر – كفر الدوار – أبو حمص – دمنهور – إدكو – إيتاي البارود ) عن إزالة 18 حالة تعد بإجمالي مساحة بلغت 2333 م2 عبارة عن 3 حالات تعد بمساحة 980 م2 ببدر.

وشملت الإزالات 6 حالات تعدي بمساحة 750 م2 بكفر الدوار، و 5 حالات تعدي بمساحة 320 م بأبو حمص، وحالتي تعدي بمساحة 180 م2 بدمنهور، وحالة تعدي بمساحة 64 م2 بإدكو، وحالة تعد بمساحة 39 م2 بإيتاي البارود.