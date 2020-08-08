استثمار

محافظة البحر الأحمر.. صفر كورونا و100% نسبة إشغالات الفنادق

أكد أحمد حلمي الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر ونائب رئيس ائتلاف دعم مصر،
المال - خاص 11:53 م, السبت, 8 أغسطس 20 11:53 م, السبت, 8 أغسطس 20

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أشاد أحمد حلمي الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر ونائب رئيس ائتلاف دعم مصر، بوصول محافظة البحر الأحمر إلى صفر في معدل فيروس كورونا و 100% نسبة إشغالات الفنادق

وأكد أن وصول نسبة الإشغال بالفنادق والقرى والمنتجعات السياحية بمحافظة البحر الأحمر إلى نسبة 100% بشهادة مجلس الوزراء ومستثمرى قطاع السياحة يمثل نجاحا كبيرا وتاريخيا لقطاع السياحة المصرية.

وقال إن ذلك يعد مؤشرا إيجابيا على استعادة مصر لمكانتها المرموقة على خريطة السياحة العالمية، وفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

ووجه الشريف – تحية لمحافظ البحر الأحمر عمرو حنفي لحرصه على تذليل جميع العقبات والمشكلات أمام رجال الأعمال والمستثمرين داخل قطاع السياحة؛ الأمر الذي كان له عظيم الأثر في تنشيط السياحة في محافظة البحر الأحمر.

وقال إن التنسيق والعمل المشترك في ما بين محافظ البحر الأحمر ومستثمري قطاع السياحة خاصة في ما يتعلق بالالتزام التام والحقيقي من الجميع بالتعليمات والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد كان له آثاره الإيجابية والكبيرة في تحقيق محافظة البحر الأحمر لرقم الصفر في الإصابة بالفيروس.

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بقلم المال - خاص

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