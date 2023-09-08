محافظة البحر الأحمر تطرح 33 قطعة أراضٍ للبيع مخصصة لإنشاء مشروعات مختلفة

طرحت محافظة البحر الأحمر عددًا من الأراضي المخصصة للمشروعات المختلفة ما بين سياحي وسكني وتجاري، حيث تضمنت طرح 33 قطعة أرض.

ومن المقرر أن تعقد محافظة البحر الأحمر جلسة المزايدة يوم 26 سبتمبر الحالى، بمدينة الغردقة، لبيع 11 قطعة أرض بمنطقة تقسيم المزارع الإنتاجية، حيث تصل مساحة القطعة 5250 مترا مربعا، بإجمالي مساحة تصل إلى 57.7 ألف متر مربع.

وحسب كراسة الشروط، فعلى المتزايد سداد قيمة التأمين المؤقت لدخول المزاد الموضح بالكراسة قبل التقدم للمزاد، ويتم سداد التأمين المؤقت بإحدى الطرق الواردة بالمادة 31 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018م، كما لن يسمح بالاشتراك في المزايدة إلا بعد سداد التأمين المؤقت كاملاً.

كما تعتبر الاشتراطات البنائية الصادرة من مدينة الغردقة والارتفاعات المخصصة لكل قطعة من القطع جزء لا يتجزأ من هذه الشروط، ويلتزم الراسي عليه المزاد بها وطبقاً لما هو موضح بالكروكي 8 يقع على عاتق المشترى استخراج كل التراخيص والموافقات اللازمة لاستغلال قطعة الأرض.

كما سيتم عقد مزايدة يوم 27 سبتمبر الحالى، لبيع 22 قطعة أرض تقسيمات، بواقع 3 قطع بتقسيم الإنتركونتننتال، وتقع مساحة القطعة على مساحة 1500 متر مربع لاقامة مشروع إسكان سياحي على كل قطعة، بنسبة بناء 60% وارتفاع أرضي و3 أدوار بارتفاع 13 مترا، وبسعر يصل الى 980 جنيها للمتر لمن يرسو عليه المزاد.

وقطعة بتقسيم خلف عمارات منخفض التكاليف بمساحة 3000 متر مربع لإنشاء إسكان السياحي بنفس الشروط.

كما تم طرح قطعة بتقسيم طريق الشيراتون على مساحة 1245 مترا مربعا لإقامة مشروع إسكان سياحي وبسعر أيضا يصل الى 980 جنيها للمتر المربع.

وتم طرح 6 قطع امتداد ناصر والمشروعات، لتنفيذ مشروعات اسكان، وبسعر يصل الى 800 جنيه للمتر، حيث تقع المساحة الأولى على مساحة 225 مترا مربعا وباقي المساحات بنحو 150 مترا مربعا.

كما تم طرح 7 قطع أراضي بتقسيم مجاويش على مساحة 396 متر مربع لانشاء فيلات بارتفاع 7 أمتار ويلتزم الفائز بالمزاد بسعر المتر 980 جنيه للمتر، وبنسبة بناء 70%.

كما تم طرح 4 قطع بتقسيم الكوثر مخصصة للنشاط التجاري بنسبة بناء 40% وارتفاع 16 متر وعلى مساحة تصل الى 1245 متر مربع للقطعة وبسعر يصل الى 980 جنيه للمتر.

وأشارت كراسة الشروط إلى أنه سيتم البيع لكل قطعة علي حدة عن طريق المزاد العلني العام، كما تسحب كراسة الشروط من مخازن الوحدة المحلية لمدينة الغردقة.

كما أنه من بين شروط المزاد أن يتم التقدم للمزاد شخصي ويجوز التقدم للمزاد بتوكيل رسمي خاص أو عام موثقاً من الشهر العقاري المختص، علي أن يتم توقيع العقد عند رسو المزاد مع المشتري الأصلي أو الموكل عنه بنفس شروط التوكيل ويشترط أن يكون توكيل دخول المزاد منصوص به صراحة حق الموكل إليه الدخول في المزاد نيابة عن الموكل ويعتبر توقيع الموكل إليه علي مستندات المزاد ملزما للموكل عند توقيع العقد.