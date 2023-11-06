محافظة البحر الأحمر تطرح 11 قطعة أرض أمام الاستثمار العقاري

طرحت محافظة البحر الأحمر عبر الوحدة المحلية لمدينة مرسى علم مزايدة بين الشركات المختلفة لبيع 11 قطعة أرض بقرية الشيخ الشاذلي بتقسيم ساحات بمدينة مرسى علم، وذلك لنشاط الاستثمار العقاري.

ومن المقرر عقد جلسة المزاد يوم الاحد 26 نوفمبر الجاري، بقيمة تأمين مؤقت قدره 3 ألآف جنيه، لكل قطعة أرض على حده.

كما لن يسمح بحضور جلسة المزاد إلا مقدم العطاء أو مندوب بتوكيل رسمي، ويستكمل قيمة تأمين دخول المزاد الى نسبة 10% من القيمة الراسية بها المزاد فور الرسو بالجلسة وتستكمل باقي ثمن الأرض، بالاضافة الى قيمة المرافق حسب الأنظمة الواردة بكراسة الشروط.

كما انه على أن المتزايد معاينة قطعة الأرض الراغب في التقدم لشرائها ويعتبر دخوله المزايدة والتوقيع على المحاضر الخاصة اقرارا من المتزايد بمعاينة على الطبيعة للأرض موضوع المزايدة التي سيتقدم إليها وهذه المعاينة تعتبر معاينة تامة نافية للجهالة.

ويتم دفع مقابل الارض على دفعات تبدأ فور انتهاء جلسة المزاد، وذلك خلال عامين على ان يضاف عليها عائد بنكي على ان يكون العائد البنكي يعادل سعر الفائدة المعلن بالبنك المركزي وقت السداد وذلك عن المدة من تاريخ الاستحقاق تاريخ السداد شريطة ألا يتم التعاقد الابتدائي إلا بعد سداد 50% من قيمة الأرض والمرافق، ولا يتم اتخاذ اجراءات نقل الملكية إلا بعد سداد كامل ثمن الأرض والمرافق وجميع مستحقات المدينة.

كما تباع قطعة الأرض بالحالة التي هي عليها ولا يجوز الرجوع الى الوحدة المحلية لأي سبب من الأسباب ويتحمل المشتري كافة الشروط وحقوق الاتفاق والتكاليف التي تقضي برسوم.

كما يلتزم المشتري بلائحة شروط وقيود بيع الأملاك الميري والقانون المدني وأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 692 لسنة 2019 وكافة القوانين ذات الصلة وما يطرأ عليها من تعديلات تعتبر مكملة لهذه الشروط فيما لا يرد فيه نص في كراسة الشروط.

ويلتزم المشتري بكافة الاشتراطات البنائية الواردة بالقوانين السارية وكذا كافة القرارات واللوائح المنظمة لها ومنظومة التراخيص الجديدة.

ويلتزم المشتري لقطعة الأرض وفقا للمراحل والمكونات ومدة التنفيذ محسوبة من تاريخ التوقيع على العقد وبما لا يتعدى 36 شهر فقط وذلك طبقا للجدول بالعقد والذي يوضح مراحل التنفيذ والمدة الزمنية لكل مرحلة.

وتتراوح مساحات الاراضي المطروحة بين 200 – 300 – 400 متر مربع .