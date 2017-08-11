محافظة الإسكندرية للمواطنين: ابتعدوا عن موقع الحادث واحذروا الشائعات

مها يونس :

ناشدت محافظة الإسكندرية المواطنين بتوخي الحذر وعدم الانصياع وراء الشائعات المغرضة، والالتزام بالبعد عن مكان حادث تصادم القطارين.



وبحسب بيان من المحافظة، اليوم، توجه محمد سلطان محافظ الإسكندرية لموقع حادث تصادم قطارين أحدهما خط القاهرة – الإسكندرية، والأخر خط بورسعيد- الإسكندرية بمنطقة خورشيد بنطاق حي المنتزة أول، موضحاً أنه تم الدفع بـ 25 سيارة إسعاف إلى مكان الحادث، لافتاً إلى أنه لم يتم الحصر النهائي لأعداد الجثامين والمصابين فاقت العشرات، وسيتم الإعلان عنها فور الإنتهاء منها.



وشدد المحافظ على كافة الجهات المعنية التواجد بمكان الحادث لمتابعة الموقف والتعامل معه لحظيا، مؤكدا على رفع حالة الطوارئ بجميع مستشفيات ومرافق المحافظة، كما كلف الجهات المعنية بالدفع بأوناش لرفع عربات القطار المقلوبة.



كما شدد على جميع الجهات بضبط النفس وتقديم كل الدعم لأهالي الضحايا، وتقديم أوجه الرعايا الطبية للمصابين .



وانتقل إلى موضع الحادث كل من اللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية، واللواء شريف عبد الحميد مدير المباحث الجنائية، واللواء نائل رشاد حكمدار أمن الإسكندرية، واللواء هشام شادي السكرتير العام المساعد للمحافظة، وجميع القيادات التنفيذية والامنية بالمحافظة، وذلك للوقوف على تبعات الموقف علي الطبيعة.



