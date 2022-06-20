محافظة الإسكندرية: عقوبات مالية كبيرة ضد 7 شواطئ مخالفة

قام اللواء جمال رشاد رئيس الادارة المركزية للسياحة والمصايف بتوقيع أقصى عقوبة على مستأجري 7 شواطئ لمخالفتهم شروط الأمن والسلامة و فرضهم مبالغ مالية إضافية على رواد الشواطئ بالإضافة لسعر تذاكر الدخول، وذلك بعد العرض على محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف الذي أقر تلك العقوبة، في إطار حرص محافظة الاسكندرية على سلامة رواد الشواطئ ومنعا لإستغلالهم بأي شكل من الأشكال.

هذا وقد شدد المحافظ على اللواء جمال رشاد، بالإستمرار في الجولات الميدانية على الشواطئ والتحقق من جميع شكاوى المواطنين الواردة على الأرقام المخصصة لذلك، مؤكدا انه لا يحق لاي مستاجر شاطئ فرض مبالغ مالية اضافية على تذاكر الدخول.

ومن جانبه أوضح رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، أن العقوبات التي تم فرضها على الشواطئ المخالفة جاءت عقب التحقق من صحة الشكاوى الواردة من رواد الشواطئ وبعد القيام بجولات مفاجئة على الشواطئ للتأكد من صحة الشكاوى، مشيرا إلى أنه خلال المرور الميداني من قبل مفتشي ومراقبي الشواطئ تبين أن بعض الشواطئ، قامت بفرض بعض الرسوم على رواد الشواطئ نظير استخدام دورات المياه أو تأجير ترابيزات بمبالغ إضافية، أو المغالاة في تأجير معدات الشاطئ (كراسي- شمسية- ترابيزات).

وأضاف رشاد، أن بعض الشواطئ المخالفة لم تراعي ضوابط الأمن والسلامة لرواد الشواطئ من خلال السماح بنزول البدالات لمياه البحر دون إرتداء الرواد (اللايف جاكت) وهو ما يعد مخالفة لإجراءات السلامة والأمان، مؤكدا أن الإدارة المركزية للسياحة والمصايف ترحب باستقبال كافة الشكاوى والاستفسارات علي ارقام الشكاوى التالية: لشكاوى شواطئ القطاع الشرقى (٠١٢٧٠٧٤٦٤٩٠ -٠١٢٨٩٢٥٢٦٦٨- ٠١١١٩٥٥٥٩٤٦-٠١٥٠١٢٩٧٨٨٨) ولشكاوى شواطئ القطاع الغربي (٠١٢٢٠٠٣٠١٠٣٠ – ١٢٢٥٢٦٧٢٧٦- ٠١٢٢٢٢٦٥٠٣٤ – ٠١٢٠٣٩٨٦٣٢٤)