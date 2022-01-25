محافظة الإسكندرية تُطلق 7 تحذيرات تجنباً لطقس الأربعاء السيئ

ذروة تلك الموجة متوقع لها غداً الأربعاء وفقاً لهيئة الأرصاد الجوية. وذلك تجنباً لوقوع أضرار بشرية أو مادية وحفاظاً على أمن وسلامة المواطنين.

حددت محافظة الإسكندرية ٧ تحذيرات موجهة لمواطني المدينة الساحلية في ظل موجة الطقس السيئ التي تتعرض له المحافظة منذ أسبوع تقريباً، في حين أن ذروة تلك الموجة متوقع لها غداً الأربعاء وفقاً لهيئة الأرصاد الجوية. وذلك تجنباً لوقوع أضرار بشرية أو مادية وحفاظاً على أمن وسلامة المواطنين.

وفندت المحافظة تلك التحذيرات السبع واطلقتها على صفحات السوشيال ميديا وصولاً لأكبر عدد من المواطنين وهي:

١- تقليل التحرك بالسيارات للسماح لسيارت رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر .

٢- تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى 60 كم ، ‏والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد.

٣- عدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار.

٤- عدم ركن السيارات تحت أو في أماكن احتمال سقوط الأشجار .

٥- عدم ‏الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة .

٦- عدم ‏البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق.

٧- عدم ‏الإقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية ‏أثناء حدوث البرق تجنبا لخطر الصعق.

كما نوهت محافظة الإسكندرية عن قيام شركة مياه الشرب بالإسكندرية بتخفيض ضغوطات المياه أو قطعها بشكل مؤقت حين الضرورة القصوى، لتخفيف الأحمال على شبكات ومحطات الصرف الصحي.

وكان قد أعلن محافظ الإسكندرية اليوم، نظراً لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية بسوء الطقس، تعطيل العمل غداً الأربعاء الموافق 26 يناير 2022 بجميع المصالح الحكومية والجهات التنفيذية التابعة لها وكذلك المدارس والمعاهد الأزهرية ويستثني من ذلك الصفوف التى تؤدى الامتحانات والمسؤلين عنها وكذلك المرافق الحيوية.

وأوضح المحافظ أن ذلك يأتي في إطار الحرص على تسهيل الحركة المرورية، وإتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لإتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات موجة الطقس السيئ والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاظًا علي سلامة المواطنين.



ويُستثنى من ذلك القيادات وأطقم العمل والنوباتجية وغرف العمليات وفق الاحتياجات التي تحددها الجهات المسئولة.

ومن جانبه؛ أكد الدكتور محمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم، على إنتظام الامتحانات بجميع المدارس التي تضم صفوف الإمتحانات.

كما أصدر تعليماته لمديري عموم الإدارات وغرفة عمليات المديرية بتشكيل غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية يترأسها مدير عام الإدارة والاستعداد التام لمتابعة الامتحانات ، واتخاذ الإجراءات المناسبة وموافاة غرفة عمليات المديرية بالتقارير أول بأول.