محافظة الإسكندرية توقف أعمال بناء 7 عقارات مخالفة

مها يونسقام اللواء وحيد رضوان رئيس شرق الإسكندرية بالتوجه إلى 7 عقارات مخالفة لإيقاف أعمال البناء بها والتحفظ على معدات ومواد البناء، حيث توجهت الحملة إلى العقار الأول الكائن أمام شارع محطة شدس "الرمل ميري"، وتم إيقاف الأعمال وفك الشدة الخشبية بالدور الحادى عشر والتحفظ على كمية من الأخشاب.

مها يونس

قام اللواء وحيد رضوان رئيس شرق الإسكندرية بالتوجه إلى 7 عقارات مخالفة لإيقاف أعمال البناء بها والتحفظ على معدات ومواد البناء، حيث توجهت الحملة إلى العقار الأول الكائن أمام شارع محطة شدس “الرمل ميري”، وتم إيقاف الأعمال وفك الشدة الخشبية بالدور الحادى عشر والتحفظ على كمية من الأخشاب.

جاء ذلك استمراراً لحملات إعادة الانضباط بالشارع السكندرى والقضاء على أعمال الهدم والبناء بدون ترخيص، حيث شدد الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية على جميع رؤساء الأحياء بضرورة القضاء على ظاهرة البناء المخالف في المهد وعدم السماح للمقاولين المخالفين بالتمادي في المخالفة و بيع الوحدات للمواطنين، مؤكدا أهمية إيقاف هذه الظاهرة التي باتت تهدد أمن وسلامة المواطنين وتشكل ضغطا كبيرا على شبكات البنية التحتية والمواصلات.

وتوجهت الحملة إلى العقار الثاني الكائن 18 شارع معركة الرمل الميري، وتم إيقاف الأعمال وفك الشدة الخشبية بالدور الخامس والتحفظ على كمية من الأخشاب، بالإضافة إلى العقار الثالث الكائن بشارع 24 بمدخل عزبة سكينة أمام كوبري أبيس العوايد، حيث تم إيقاف الأعمال وفك الشدة الخشبية بالدور الثالث والتحفظ علي كمية من الأخشاب وحديد التسليح.

كما قامت أجهزة حي شرق بإيقاف الأعمال والتحفظ على معدات ومواد بناء بالعقار الرابع الكائن بشارع 22 بمدخل عزبة سكينة، وتم إيقاف الأعمال وتم فك الشدة الخشبية بالدور الخامس والتحفظ على كمية من الأخشاب وحديد التسليح وكمية من الأسمنت.

وتوجهت الحملة للعقار الخامس الكائن 337 بشارع مصطفى كامل ، وتم إيقاف الأعمال وفك الشدة الخشبية بالدور السادس والتحفظ على كمية من الحديد وعدد 1 ونش، ثم توجهت الحملة إلى العقار السادس الكائن رقم 24 شارع 3 أرض صالح عيد بمنطقة السيوف، وتم إيقاف الأعمال والتحفظ على كمية من الأخشاب والأسمنت وعدد 1 ونش وتم فك الشدة الخشبية بالدور السادس عشر، ثم العقار السابع الكائن رقم 31 و 33 شارع 3 أرض صالح عيد، وتم إيقاف أعمال هدم بدون ترخيص والتحفظ على معدات الهدم.