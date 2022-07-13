محافظة الإسكندرية تقود حملة موسعة على محطات الوقود لمتابعة الالتزام بالأسعار الجديدة

في إطار تكليفات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بتكثيف حملات الرقابة على محطات الوقود لمتابعة الالتزام بالأسعار الجديدة والتصدي لأية محاولات لاحتكار الموارد البترولية بعد زيادة الأسعار أو استغلال المواطنين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود الشعراوي، وزير التنمية المحلية، بمتابعة قرار لجنة التسعير التلقائي لأسعار المنتجات البترولية بوزارة البترول.

قادت المهندسة جيهان مسعود، السكرتير العام المساعد بالمحافظة، اليوم، بحضور الأستاذ محمد سعد الله، مدير مديرية التموين، حملة موسعة على محطات الوقود ومستودعات الغاز للتأكد من الالتزام بالأسعار الجديدة،

حيث تم تأكيد ضرورة الإعلان عن الأسعار من خلال لافتات وملصقات بالمحطة، مشيرة إلى أنه سيتم إتخاذ إجراءات رادعة حيال أية محاولات من شأنها استغلال المواطنين.

في الإطار نفسه تُواصل جميع الأجهزة المعنية من رؤساء الأحياء وإداراة المواقف والمرور والهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية، ومديرية التموين، حملاتها على مدار اليوم، على مواقف السرفيس والمواقف الإقليمية والداخلية للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة وعدم استغلال المواطنين، على أن تتناسب الزيادة في أسعار تعريفة الركوب مع الزيادة التي شهدتها المواد البترولية.