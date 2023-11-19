محافظة الإسكندرية تعلن قرارها بشأن تعطيل الدراسة غدا الاثنين

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على انتظام الدراسة غدًا الإثنين 20 نوفمبر بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية، وذلك بناءً على الإفادة الواردة من توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وتنفى محافظة الإسكندرية ما تم تداوله من شائعات عبر صفحات التواصل الاجتماعي حول تعطيل الدراسة غدًا.

وتناشد المحافظة المواطنين بالتأكد من مصدر الأخبار قبل نشرها أو نقلها أو تداولها، والتعامل من خلال المصادر الرسمية للمحافظة.

وكان قد أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أمس تعطيل الدراسة اليوم الأحد 19 نوفمبر بجميع المدارس (الحكومية والخاصة) والمعاهد الأزهرية (طلاب ومعلمون) بنطاق المحافظة، وذلك نظرًا لسوء الأحوال الجوية.

يأتي ذلك في إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفوري مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاظًا على سلامة المواطنين.