محافظة الإسكندرية تعلن عن طرح 16 مناقصة علنية لرصف الطرق

أعلنت محافظة الإسكندرية من خلال الإدارة العامة للشئون المالية “إدارة التعاقدات” عن طرح 16 عملية ضمن مناقصات عامة لرصف طرق الإسكندرية على مستوى كافة الأحياء.

وتأتي الجلسة الأولى 19 أكتوبر الجاري لعملية رصف الطرق والأرصفة بنطاق حي العامرية أول رقم (1)، وذلك بقيمة تأمين مؤقت نحو 100 ألف جنيه، في حين أن قيمة كراسة الشروط والمواصفات تبلغ 299 جنيها.

وتشهد نفس الجلسة طرح عملية رصف الطرق والأرصفة بنطاق حي المنتزة أول رقم (1)، بقيمة تأمين مؤقت نحو 180 ألف جنيه، في حين أن قيمة كراسة الشروط والمواصفات تبلغ 399 جنيها.



وتضم جلسة يوم الخميس 20 /10 /2022، طرح عملية رصف الطرق والأرصفة بنطاق حي المنتزة ثان رقم (1)، بقيمة تأمين مؤقت نحو 100 ألف جنيه، في حين أن قيمة كراسة الشروط والمواصفات تبلغ 299 جنيها.

وتشهد ذات الجلسة طرح عملية رصف الطرق والأرصفة بنطاق حي شرق رقم (1)، بقيمة تأمين مؤقت نحو 130 ألف جنيه، في حين أن قيمة كراسة الشروط والمواصفات تبلغ 399 جنيها.



وتشهد جلسة يوم الأحد 23 /10 /2022، طرح عملية رصف الطرق والأرصفة بنطاق حي وسط رقم (1)، بقيمة تأمين مؤقت نحو 100 ألف جنيه، في حين أن قيمة كراسة الشروط والمواصفات تبلغ 299 جنيها.

وتضم ذات الجلسة طرح رصف الطرق والأرصفة بنطاق حي العجمي رقم (1)، بقيمة تأمين مؤقت نحو 150 ألف جنيه، في حين أن قيمة كراسة الشروط والمواصفات تبلغ 399 جنيها.

أما بجلسة يوم الاثنين 24 /10 /2022 سيتم طرح عملية رصف الطرق والأرصفة بنطاق حي شرق رقم (2)، بقيمة تأمين مؤقت نحو 160 ألف جنيه، في حين أن قيمة كراسة الشروط والمواصفات تبلغ 399 جنيها.

وتضم ذات الجلسة طرح عملية رصف الطرق والأرصفة بنطاق حي العامرية أول رقم (2)، بقيمة تأمين مؤقت نحو 80 ألف جنيه، في حين أن قيمة كراسة الشروط والمواصفات تبلغ 299 جنيها.

وتشهد جلسة يوم الثلاثاء 25/ 10 / 2022، طرح عملية رصف الطرق والأرصفة بنطاق حي الجمرك، بقيمة تأمين مؤقت نحو 35 ألف جنيه،في حين أن قيمة كراسة الشروط والمواصفات تبلغ 299 جنيها.

وتضم ذات الجلسة طرح عملية رصف الطرق والأرصفة بنطاق حي المنتزة أول رقم (2)، بقيمة تأمين مؤقت نحو 100 ألف جنيه،في حين أن قيمة كراسة الشروط والمواصفات تبلغ 299 جنيها.



أما بجلسة يوم الأربعاء 26/ 10/ 2022، سيتم طرح عملية رصف الطرق والأرصفة بنطاق حي وسط رقم (2)،بقيمة تأمين مؤقت نحو 60 ألف جنيه، في حين أن قيمة كراسة الشروط والمواصفات تبلغ 299 جنيها.

وتضم ذات الجلسة طرح عملية رصف الطرق والأرصفة بنطاق حي العجمي رقم (2)، بقيمة تأمين مؤقت نحو 115 ألف جنيه ، في حين أن قيمة كراسة الشروط والمواصفات تبلغ 399 جنيها.

أما جلسة يوم الخميس 27/ 10/ 2022، ستطرح عملية رصف الطرق والأرصفة بنطاق حي شرق رقم (3)، بقيمة تأمين مؤقت نحو 160 ألف جنيه، في حين أن قيمة كراسة الشروط والمواصفات تبلغ 399 جنيها.

وتضم ذات الجلسة عملية رصف الطرق والأرصفة بنطاق حي المنتزة ثان رقم (2)،بقيمة تأمين مؤقت نحو 100 ألف جنيه ،في حين أن قيمة كراسة الشروط والمواصفات تبلغ 299 جنيها.

كما تشهد جلسة يوم الأحد 30/ 10/ 2022، طرح عملية رصف الطرق والأرصفة بنطاق حي غرب، بقيمة تأمين مؤقت نحو 65 ألف جنيه ، في حين أن قيمة كراسة الشروط والمواصفات تبلغ 299 جنيها.

وتضم ذات الجلسة طرح عملية رصف الطرق والأرصفة بنطاق حي العامرية ثان، بقيمة تأمين مؤقت نحو 130 ألف جنيه، في حين أن قيمة كراسة الشروط والمواصفات تبلغ 399 جنيها.

وتقدم الطلبات شراء كراسة الشروط والمواصفات بمقر إدارة التعاقدات بالدور الثالث بمبنى ديوان عام محافظة الإسكندرية الكائن بجوار مدخل سموحة أمام نادي الاتحاد.

يسدد التأمين المؤقت الموضح أعلاه قرين كل عملية طبقاً لطرق السداد الموضحة بكراسة الشروط، ويتم سداد تأمين نهائي بنسبة 5٪ من قيمة كل عملية عند التعاقد.

كما يمكن الإطلاع على كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بالعمليات على بوابة التعاقدات العامة بدون مقابل.

وتتم الإجراءات وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية.

وحددت المحافظة آخر موعد لتقديم العطاءات حتى الساعة الثانية عشر ظهرًا بإدارة التعاقدات في المواعيد المحددة أعلاه.