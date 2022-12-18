محافظة الإسكندرية تعلن عن طرح مزايدة علنية لاستغلال باكيات سوق الناصرية

أعلنت محافظة الإسكندرية من خلال الإدارة العامة للشئون المالية “إدارة التعاقدات” عن طرح مزايدة علنية عامة لاستغلال باكيات سوق الناصرية بنطاق حي العامرية ثان، وذلك بجلسة يوم الأربعاء 28 ديسمبر 2022، بقيمة التأمين المؤقت لكل باكية 500 جنيه، وتبلغ قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيها.

وكان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، قد افتتح برفقة السفير كريستيان بيرجر سفير الاتحاد الأوروبي، مشروع تطوير سوق الناصرية بنطاق حي العامرية ثان ومشتملاته، بتكلفة 21 مليونا و300 ألف جنيه.

ويأتي المشروع ضمن برنامج التنمية المجتمعية الممول من الاتحاد الأوروبي بمنحة مفوضة لبنك الاستثمار الأوروبي وبإشراف جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التابع لوزراة التجارة والصناعة.

ووفقا لإدارة التعاقدات ، تتمثل شروط التقديم للمزايدة في الحصول على كراسة الشروط والمواصفات من مقر إدارة التعاقدات بالدور الثالث بمبنى ديوان عام المحافظة الكائن بجوار مدخل سموحة أمام نادي الاتحاد خلال أيام ومواعيد العمل الرسمية.

كما يمكن الاطلاع على كراسة الشروط والمواصفات بمقر إدارة التعاقدات بديوان عام المحافظة أو عن طريق الدخول على موقع بوابة التعاقدات العامة بدون مقابل.

ويُسدد التأمين المؤقت الموضح أعلاه قرين كل عملية طبقاً لطرق السداد الموضحة بكراسة الشروط.

كما يُسدد التأمين النهائي لكل عملية طبقا لكراسات الشروط والمواصفات وذلك بنسبة 10% من إجمالي قيمة استغلال الثلاث سنوات.

وتتم الإجراءات وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية.

كما حددت محافظة الإسكندرية آخر موعد لتقديم العطاءات حتى الساعة الثانية عشر ظهرًا بإدارة التعاقدات في المواعيد المحددة أعلاه.