محافظة الإسكندرية تعلن عن طرح عدد من عمليات رصف طرق حي العجمي

أعلنت محافظة الإسكندرية من خلال الإدارة العامة للشئون المالية “إدارة التعاقدات” عن طرح عدة عمليات لرصف الطرق والأرصفة أولها جلسة يوم الأربعاء 11 أكتوبر الجاري عملية رصف الطرق والأرصفة بنطاق حى العجمى رقم (1).

وأكدت أن قيمة التأمين المؤقت بلغت 140 ألف جنيه، في حين أن قيمة كراسة الشروط والمواصفات تبلغ 399 جنيه.

كما طرحت عملية رصف الطرق والأرصفة بنطاق حى وسط رقم (1)، وبلغ قيمة التأمين المؤقت 170 ألف جنيه، في حين أن قيمة كراسة الشروط والمواصفات تبلغ 399 جنيه.

أما بجلسة الخميس 12 أكتوبر الجاري تطرح محافظة الإسكندرية عملية رصف الطرق والأرصفة بنطاق حى غرب، وذلك بقيمة تأمين مؤقت 55 ألف جنيه، في حين أن قيمة كراسة الشروط والمواصفات تبلغ 299 جنيه.

كما أعلنت المحافظة أن جلسة يوم الأحد 2023/10/15، عملية رصف الطرق والأرصفة بنطاق حى العجمى رقم (2)، بقيمة تأمين مؤقت 175 ألف جنيه، في حين أن قيمة كراسة الشروط والمواصفات تبلغ 399 جنيه.

يأتي ذلك بالإضافة إلى عملية رصف الطرق والأرصفة بنطاق حى وسط رقم (٢)، بقيمة تأمين مؤقت 65 ألف جنيه، في حين أن قيمة كراسة الشروط والمواصفات تبلغ 299 جنيه.

أما جلسة يوم الثلاثاء 2023/10/17، طرحت عملية شراء حنفيات الحريق الأرضية والعمودية لزوم صيانة وتدعيم شبكة الحريق بنطاق محافظة الإسكندرية، قيمة التأمين المؤقت 45750 جنيه، في حين أن قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيه.

كما تشهد جلسة يوم الأربعاء 2023/10/18، طرح عملية صيانة أرض الملعب باستاد الإسكندرية الرياضي الدولى، وذلك بقيمة تأمين مؤقت نحو 9500 جنيه، في حين أن قيمة كراسة الشروط والمواصفات تبلغ 299 جنيه.

ووفقاً للإدارة العامة التعاقدات يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات من مقر الإدارة بالدور الثالث بمبنى ديوان عام المحافظة الكائن بجوار مدخل سموحة بجوار محكمة الاستئناف خلال أيام ومواعيد العمل الرسمية بإدارة التعاقدات، وذلك حتى الساعة الثانية عشر ظهرًا.

كما يسدد التأمين المؤقت الخاص بكل عملية طبقًا لطرق السداد الموضحة بكراسة الشروط الخاصة بكل عملية

ويسدد التأمين النهائي لكل عملية طبقا لكراسات الشروط والمواصفات وذلك بنسبة 5% من قيمة التعاقد.

كما يمكن الإطلاع على كراسات الشروط والمواصفات على بوابة التعاقدات العامة بدون مقابل، في حين أن آخر موعد لتقديم العطاءات في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا بإدارة التعاقدات في المواعيد المحددة والخاصة بكل عملية .

وتتم الإجراءات وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والقانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية.