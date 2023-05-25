محافظة الإسكندرية تعلن عن طرح عدد من المزايدات العلنية العامة

أعلنت محافظة الإسكندرية من خلال الإدارة العامة للشئون المالية “إدارة التعاقدات” عن طرح المزايدات العلنية العامة تعرف عليها :

أولها بجلسة يوم الأربعاء 31 /5 / 2023،عملية حق استغلال شاطىء زهراء الهانوفيل (خدمة لمن يطلبها) بنطاق حي العجمي، وقيمة التأمين المؤقت 80 ألف جنيه، وقيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيها.

وتأتي الجلسة الثانية يوم الخميس 1 / 6 / 2023، بشأن عملية حق استغلال منفذ شاطىء جليم العام بنطاق حي شرق، في حين أن قيمة التأمين المؤقت 30 ألف جنيه، قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيها.

أما بجلسة يوم الثلاثاء 6/ 6 / 2023، تطرح عملية حق استغلال أماكن الإنتظار في طريق إسكندرية مطروح أمام مبنى مرور العجمي والشارع المجاور لمبنى المرور بنطاق حي العجمي، وقيمة التأمين المؤقت 25 ألف جنيه، قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيها.

يأتي ذلك بالإضافة إلى عملية حق استغلال أماكن الإنتظار في طريق إسكندرية مطروح أمام مول العجمي ستار وأمام سور شركة التجارة بجوار مبنى المرور بنطاق حي العجمي، بقيمة التأمين المؤقت 25 ألف جنيه، وقيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيها.

كما الحصول على كراسة الشروط والمواصفات من مقر إدارة التعاقدات بالدور الثالث بمبنى ديوان عام المحافظة الكائن بجوار مدخل سموحة أمام نادي الإتحاد خلال أيام ومواعيد العمل الرسمية، وذلك حتى الساعة الثانية عشر ظهرًا يوم جلسة المزايدة لكل عملية.

كما يمكن الإطلاع على كراسة الشروط والمواصفات بمقر إدارة التعاقدات بديوان عام المحافظة أو عن طريق الدخول على موقع بوابة التعاقدات العامة بدون مقابل.

ويسدد التأمين المؤقت الموضح أعلاه قرين كل عملية طبقاً لطرق السداد الموضحة بكراسة الشروط.

كما يسدد التأمين النهائي لكل عملية طبقا لكراسات الشروط والمواصفات وذلك بنسبة 10% من إجمالي قيمة استغلال الثلاث سنوات.

وتتم الإجراءات وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية.

آخر موعد لتقديم العطاءات في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا بإدارة التعاقدات في المواعيد المحددة أعلاه.