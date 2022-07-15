محافظة الإسكندرية تعلن طرح منفذي بيع بالشواطئ و5 مواقف انتظار للسيارات بالمزايدات العلنية

أعلنت الإدارة العامة للشئون المالية “إدارة التعاقدات” بمحافظة الإسكندرية طرح مزايدات علنية عامة لمنفذي بيع بالشواطئ و5 مواقف انتظار للسيارات.

ووفقًا لإدارة التعاقدات، تتم عملية استغلال منفذ بيع شاطئ جليم وبيع الخردوات بنطاق حي شرق، بجلسة يوم الثلاثاء 19/ 7/ 2022، بقيمة تأمين مؤقت 40 ألف جنيه، في حين أن قيمة كراسة الشروط والمواصفات تبلغ 299 جنيهًا.

أما بجلسة يوم الأربعاء 20/ 7/ 2022، فتتم عملية استغلال منفذ بيع على شاطىء المندرة المجاني وبيع الخردوات بنطاق حي المنتزة ثان، وذلك بقيمة تأمين مؤقت 50 ألف جنيه، في حين أن قيمة كراسة الشروط والمواصفات تبلغ 299 جنيهًا.

ومن المقرر أن تقام عملية حق استغلال أماكن الانتظار في محيط مستشفى جمال عبد الناصر والمواساة بنطاق حى وسط بجلسة يوم الاثنين 25 /7 /2022، بقيمة تأمين مؤقت نحو 50 ألف جنيه، في حين أن قيمة كراسة الشروط والمواصفات تبلغ 299 جنيهًا.

يأتي ذلك بالإضافة إلى عملية حق استغلال أماكن الانتظار في ميدان زويل وشارع حافظ إبراهيم بنطاق حى وسط، بقيمة تأمين مؤقت 15 ألف جنيه، في حين أن قيمة كراسة الشروط والمواصفات تبلغ 299 جنيهًا.

أما بجلسة يوم الثلاثاء 26/ 7/ 2022، فتتم عملية حق استغلال أماكن الانتظار في شارع العشرين (بجوار مرور أبيس بسموحة) بنطاق حى شرق، بقيمة تأمين مؤقت 30 ألف جنيه، في حين أن قيمة كراسة الشروط والمواصفات تبلغ 299 جنيهًا.

يأتي ذلك بالإضافة إلى عملية حق استغلال أماكن الانتظار أمام وبجوار وخلف مبنى وادي دجلة (القباري السريع) بنطاق حى غرب، بقيمة تأمين مؤقت 30 ألف جنيه، في حين أن قيمة كراسة الشروط والمواصفات تبلغ 299 جنيهًا.

وفي جلسة يوم الأربعاء 27/ 7/ 2022، من المقرر أن تتم عملية حق استغلال أماكن الانتظار أمام النساجون الشرقيون وبنك عودة بالطريق الصحراوي بمحرم بك بنطاق حى وسط، وذلك بقيمة تأمين مؤقت 150 ألف جنيه، في حين أن قيمة كراسة الشروط والمواصفات تبلغ 399 جنيهًا.

وتقدم الطلبات لشراء كراسة الشروط والمواصفات بمقر إدارة التعاقدات بالدور الثالث بمبنى ديوان عام محافظة الإسكندرية الكائن بجوار مدخل سموحة أمام نادي الاتحاد.

كما يسدد التأمين المؤقت الموضح أعلاه طبقًا لطرق السداد الموضحة بكراسة الشروط، بينما يسدد التأمين النهائي لكل عملية طبقًا لكراسات الشروط والمواصفات وذلك بنسبة 10% من إجمالي قيمة استغلال الثلاث سنوات.

وتتم الإجراءات وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية.

كما حددت محافظة الإسكندرية آخر موعد لتقديم العطاءات حتى الساعة الثانية عشر ظهرًا بإدارة التعاقدات في المواعيد المحددة أعلاه.