محافظة الإسكندرية تعلن طرح شاطئ أبو العباس للمزايدات العلنية

تعلن محافظة الإسكندرية، من خلال الإدارة العامة للشئون المالية “إدارة التعاقدات”، طرح مزايدات علنية عامة للعمليات ، أولها طرح المساحة الرملية والشاطئ بمنطقة أبو العباس بنظام خدمة لمن يطلبها (بنطاق حي الجمرك)، بجلسة ٢٠ يونيو الحالي، بقيمة تأمين مؤقت نحو ٢٠٠ ألف جنيه، بينما تبلغ كراسة الشروط ٣٩٩ جنيها.

كما طرحت محافظة الإسكندرية مبالة نادي الصيد بنطاق حي الجمرك، للمزايدة العلنية بجلسة ٢٦ يونيو الحالي، وذلك بقيمة تأمين مؤقت نحو ٢٠ ألف جنيه، وكراسة شروط تبلغ نحو ٢٩٩ جنيها.

وتقدم الطلبات لشراء كراسة الشروط والمواصفات بمقر إدارة التعاقدات بالدور الثالث في مبنى ديوان عام محافظة الإسكندرية الكائن بجوار مدخل سموحة أمام نادي الاتحاد.

كما يُسدد التأمين المؤقت الموضح أعلاه طبقا لطرق السداد الموضحة بكراسة الشروط.

ويُسدد التأمين النهائي لكل عملية على حدة بنسبة 10٪ من إجمالي قيمة استغلال الثلاث سنوات طبقا لكراسات الشروط والمواصفات الخاصة بالعمليات.

كما حددت محافظة الإسكندرية آخر موعد لتقديم العطاءات حتى الساعة الثانية عشر ظهرًا بإدارة التعاقدات في المواعيد المحددة أعلاه.

تجدر الإشارة إلى أن الإجراءات تتم وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية.