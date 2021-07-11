محافظة الإسكندرية تعلن طرح حق استغلال لعدد من الشواطيء في مزايدات علنية

في الفترة من 14 يوليو وحتي 1 أغسطس 2021

أعلنت محافظة الإسكندرية الأحد طرح عمليات حق استغلال لعدد من الشواطيء في الفترة من 14 يوليو وحتي 1 أغسطس 2021، وذلك في مزايدات علنية عامة علي النحو الآتي :

بجلسة يوم الأربعاء الموافق 14 / 7 / 2021

1_ استغلال شاطيء البيطاش (المميز) بحي العجمي بقيمة تأمين مؤقت 250 ألف جنية. وقيمة كراسة الشروط 499 جنية.

2_استغلال شاطيء كناري بنظام الخدمة لمن يطلبها بحي العجمي. بقيمة تأمين مؤقت 50 ألف جنية. وقيمة كراسة الشروط 299 جنية.

3_استغلال شاطيء الزهور خدمة لمن يطلبها بحي العجمي. بقيمة تأمين مؤقت 25 ألف جنية. وقيمة كراسة الشروط 299 جنية.

بجلسة يوم الخميس الموافق 15 /7 / 2021

4_استغلال شاطيء زهراء الهانوفيل خدمة لمن يطلبها بحي العجمي. بقيمة تأمين مؤقت 50 ألف جنية. وقيمة كراسة الشروط 299 جنية.

5_استغلال شاطيء تقسيم الملاح خدمة لمن يطلبها بحي العجمي. بقيمة تأمين مؤقت 25 ألف جنية. وقيمة كراسة الشروط 299 جنية.

6_استغلال الألعاب المائية بشاطيء الهانوفيل العام_ بحي العجمي. بقيمة تأمين مؤقت 50 ألف جنية. وقيمة كراسة الشروط 299 جنية.

بجلسة يوم الاثنين الموافق 26 / 7 / 2021

7_استغلال الألعاب المائية بشاطيء شهر العسل العام بحي العجمي. بقيمة تأمين مؤقت 50 ألف جنية. وقيمة كراسة الشروط 299 جنية.

بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 27 / 7 / 2021

8_ استغلال الألعاب المائية بشاطيء المندرة بحي المنتزة ثان. بقيمة تأمين مؤقت 50 ألف جنية. وقيمة كراسة الشروط 299 جنية.

بجلسة يوم الأربعاء الموافق 28 / 7 / 2021

9_استغلال الألعاب المائية بشاطيء ميامي بحي المنتزة أول. بقيمة تأمين مؤقت 50 ألف جنية. وقيمة كراسة الشروط 299 جنية.

بجلسة يوم الأحد الموافق 1 / 8 / 2021

10_استغلال الألعاب المائية بشاطيء السرايا بحي المنتزة أول. بقيمة تأمين مؤقت 50 ألف جنية. وقيمة كراسة الشروط 299 جنية.

11_استغلال الألعاب المائية بشاطيء جليم بحي شرق. بقيمة تأمين مؤقت 50 ألف جنية. وقيمة كراسة الشروط 299 جنية.

وأكدت في بيانها أن تقدم الطلبات لشراء كراسة الشروط والمواصفات بمقر إدارة التعاقدات بالدور الثالث بمبني ديوان عام محافظة الإسكندرية بجوار مدخل سموحة أمام نادي الإتحاد. (رقم تلفون وفاكس 034234140)

وأضافت خلال بيان رسمي لها أنه يمكن الإطلاع علي كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بالعمليات على بوابة التعاقدات العامة بدون مقابل، بينما يسدد التأمين المؤقت الموضح أعلاه طبقاً لطرق السداد الموضحة بكراسة الشروط، ويسدد نسبة التأمين لكل عملية علي حدي طبقاً لكراسات الشروط والمواصفات.

وحددت محافظة الإسكندرية آخر موعد لتقديم العطاءات في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً بإدارة التعاقدات في المواعيد المحددة أعلاه قرين كل عملية.

وتتم الإجراءات وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.