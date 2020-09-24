محافظة الإسكندرية تطرح 939 وحدة سكنية للشباب بالتقسيط على 20 عاما

طرحت محافظة الإسكندرية قرابة 939 وحدة سكنية مدعومة للشباب بمساحة تصل إلى 63 مترا مربعا لكل وحدة.

وحسب ما أعلنته محافظة الإسكندرية فإن باب الحجز للشباب على تلك الوحدات سيتم فتحه بدءا من الشهر المقبل وحتى نهاية نفس الشهر .

ومن المقرر أن يتم الترسية على المتقدمين بنظام القرعة العلنية في ديسمبر المقبل بمقر ستاد الإسكندرية مطلع ديسمبر المقبل.

وأتاحت المحافظة إمكانية تقسيط ثمن الوحدة على فترة تصل إلى 20 سنة بفائدة بنكية بسيطة تسهيلاً للشباب.

وتنقسم الوحدات قيد الطرح الى 528 وحدة بأبراج طوسون بمنطقة أبي قير، والتي يبلغ ثمنها 110 آلاف جنيه نصف تشطيب، علاوة على عدد 394 وحدة سكنية بمنطقة الكيلو 26 بالإضافة إلى 17 وحدة بمنطقة أم زغيو، كاملة التشطيب، وتبلغ ثمن الوحدة الواحدة 65 ألف جنيه.

ووضعت المحافظة شروطا للتقدم أولها أن يكون من سكان محافظة الإسكندرية، ويكون السن من 20 إلي 50 سنة، ولا يمتلك المتقدم وحدة سكنية تمليك أو إيجار قديم، كما لا يجوز للأسرة حجز أكثر من وحدة سكنية (الزوج أو الزوجة) .

كما كانت الشروط عدم زيادة دخل الأسرة (الزوج والزوجة) عن ٤٧٥٠ جنيه وللأعزب ٣٥٠٠ جنيه بموجب مفردات مرتب، وسداد مقدم حجز الوحدة السكنية وقدره خمسة آلاف جنيه.

من جانبه أشار ياسر عبدالبديع “سمسار بالإسكندرية ” إلى أن تلك القرعة ليست الأولى من نوعها حيث تم طرح تلك الوحدات أكثر من 3 مرات خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف أنه من المتوقع زيادة الإقبال على تلك الوحدات خلال القرعة المقبلة، وذلك بعد التغييرات التي حدثت في نشاط الاستثمار العقاري، وفتح باب التصالح والذي من شأنه سيزيد من أسعار الوحدات السكنية، بينما قامت المحافظة بطرح الوحدات السكنية بنفس القيمة التي طرحتها قبل سنوات.