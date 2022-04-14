الإسكندرية

محافظة الإسكندرية تطرح 6 شواطئ للمزايدات العلنية العامة

طرح مبنى مطعم وكافيتريا جليم ومطعم ميامي
مها يونس 9:37 م, الخميس, 14 أبريل 22 9:37 م, الخميس, 14 أبريل 22

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أعلنت الإدارة العامة للشئون المالية “إدارة التعاقدات” بمحافظة الإسكندرية عن طرح 8 مزايدات علنية عامة من خلال 5 جلسات بشهري إبريل ومايو 2022.

وتشهد جلسة يوم الثلاثاء 26 /4 /2022 طرح شاطئ بليس (2) المميز بنطاق حي العجمي للاستغلال، بقيمة تأمين مؤقت 200 ألف جنيه، في حين أن قيمة كراسة الشروط والمواصفات 399 جنيه.

يأتي ذلك بالإضافة إلى عملية استغلال شاطيء شط إسكندرية الغربي”خدمة لمن يطلبها” بنطاق حي العجمي، بقيمة تأمين مؤقت نحو 10 آلاف جنيه، وتبلغ قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيها.

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أما بجلسة يوم الأربعاء 27 /4 /2022 سيتم طرح شاطئ زهراء الهانوفيل “خدمة لمن يطلبها” بنطاق حي العجمي، بقيمة تأمين مؤقت 50 ألف جنيه، وتبلغ قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيه.

يأتي ذلك إضافة إلى شاطئ الهانوفيل العام بنظام تشغيل ليلي بنطاق حي العجمي، بقيمة تأمين مؤقت نحو 10 آلاف جنيه، وقيمة كراسة الشروط والمواصفات تبلغ 299 جنيها.

وتشهد جلسة يوم الإثنين 9 /5 /2022 طرح المساحة الرملية والشاطئ منطقة أبو العباس “خدمة لمن يطلبها” بنطاق حي الجمرك، بقيمة تأمين مؤقت 200 ألف جنيه، و كراسة الشروط والمواصفات تبلغ 399 جنيها.

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ويأتي ذلك إضافة إلى شاطئ كرير الشرقي “خدمة لمن يطلبها” بنطاق حي العجمي بقيمة تأمين مؤقت 15 آلاف جنيه، و كراسة الشروط والمواصفات تبلغ 299 جنيها.

وتشهد جلسة يوم الثلاثاء 10 /5 /2022 طرح مبنى مطعم وكافيتريا جليم بنطاق حي شرق، بقيمة تأمين مؤقت 2 مليون جنيه، و كراسة الشروط والمواصفات 3 آلاف جنيه.

أما جلسة يوم الأربعاء 11 /5 /2022، تشهد طرح منط ميامي كافيتريا ومطعم بنطاق حي المنتزة أول،بقيمة تأمين مؤقت 200 ألف جنيه، وكراسة الشروط والمواصفات تبلغ 399 جنيها.

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كما تقدم الطلبات لشراء كراسة الشروط والمواصفات بمقر إدارة التعاقدات بالدور الثالث بمبنى ديوان عام محافظة الإسكندرية الكائن بجوار مدخل سموحة أمام نادي الاتحاد.

تتم الإجراءات وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية، في حين أن آخر موعد لتقديم العطاءات حتى الساعة الثانية عشر ظهرًا بإدارة التعاقدات في المواعيد المحددة أعلاه.

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بقلم مها يونس

محررة صحفية ، حاصلة على ليسانس آداب شعبة إتصال وإعلام ، إلتحقت بالعمل لدى جريدة المال في مارس 2014، وذلك بعد أن عملت بجريدتي الشروق والصباح منذ عام 2010، وشبكة التليفزيون البريطانية BBC عام ٢٠١٣، وجريدتي الأهالي والغد منذ عام ٢٠٠٨، إضافة إلى جريدة الإسبوع والتي تخصصت بها في العمل كرئيسا لقسم الرياضة.

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