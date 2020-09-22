الإسكندرية

محافظة الإسكندرية تطرح 6 شواطئ للاستغلال أمام القطاع الخاص لمدة 3 سنوات

بالرغم من انتهاء فصل الصيف طرحت محافظة الاسكندرية 6 شوائ للإستغلال
السيد فؤاد 1:19 ص, الأربعاء, 23 سبتمبر 20 1:19 ص, الأربعاء, 23 سبتمبر 20

شارك الخبر مع أصدقائك

بالرغم من قرب انتهاء فصل الصيف قررت محافظة الإسكندرية طرح 6 شواطئ أمام لإستغلالها من قبل شركات السياحة لمدة تصل الى 6 سنوات.

وتتركز تلك الشواطئ حسب إعلان الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالتعاون مع الادارة العامة للشئون المالية في شاطئ الانفوشي، والذي يعرف بشاطئ الانفوشي الشرقي سابقا والذي يقع بحى الجمرك .

ويتركز الشاطئ الثاني في شاطئ رأس التين الشرقى المميز بحى الجمرك أيضا ، فيما يقع الشاطئ الثالث في شاطئ  رأس التين الغربي.

اقرأ أيضا  مكاتب المقاولات بالإسكندرية ترحب بتخفيض قيمة التصالح في مخالفات البناء

كما تم طرح شاطئ بليس ( ١ ) المميز بنطاق حى العجمي ، بالإضافة الى شاطئ الهانوفيل الشرقي المميز  الواقع بحي حى العجمي ، بالإضافة الى شاطئ مارينا أبو يوسف.

ومن المقرر أن يتم عقد جلسات المزايدات على تلك الشواطئ الستة خلال الشهر المقبل بمقر المحافظة .

يذكر أن حصيلة محافظة الاسكندرية من إيرادات المزايدات التي قامت بها مؤخرا لـ 7 شواطئ مؤخراً بلغت نحو 21.315 مليون جنيه، منهم 10.205 مليون جنيه قيمة شاطئين بحي المنتزة ثان، و9.860 مليون جنيه قيمة 4 شواطئ بحي المنزة أول، و1.250 مليون جنيه لشاطئ بحي وسط.

اقرأ أيضا  «باستثمارات تتجاوز 100 مليار جنيه».. مبادرة الرئيس تطرح عشرات الفرص العقارية بالإسكندرية

وأعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، إجراء مزايدة علنية لتأجير 8 شواطئ وكافيرتريا بنظام حق الاستغلال لمدة ثلاث سنوات، وهي شاطئ وانلي المميز (المندرة 2 سابقا)، الفنار المميز (أبوهيف الشرقي سابقا)، أبوهيف المميز (أبوهيف الغربي سابقا)، شاطئ السلسلة، شواطئ طاحونة المندرة السياحي، العصافرة المميز (العصافرة الشرقي)، فريسكا المميز (ميامي المميز سابقا)، سيدي بشر المميز (سيدي بشر 1 سابقا)، إيناس حقي (أبوشهيف سابقا ) .

اقرأ أيضا  ميناء الإسكندرية ترفع رسوم خدمة «تحت الشكة» وتخزين واستقبال السيارات
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم السيد فؤاد

ملف الكاتب السيد فؤاد

اقرأ أيضاً

الإسكندرية تقترب من فتح الشواطئ.. إسناد إدارة 3 مناطق لشركات خاصة

السيد فؤاد 7:21 م, الأربعاء, 22 يوليو 20

أهالي مرسى مطروح يشتكون من تجمعات القمامة

معتز محمود 1:56 ص, الأحد, 5 أبريل 20

اعرف حقك .. تواصل عملها بشواطئ الثغر لتوعية المصطافين

مها يونس 10:21 ص, الأربعاء, 28 أغسطس 19

«سياحة الإسكندرية»: عهد جديد دون مخالفات في صيف 2019

مها يونس 8:54 م, الخميس, 18 يوليو 19