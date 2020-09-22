محافظة الإسكندرية تطرح 6 شواطئ للاستغلال أمام القطاع الخاص لمدة 3 سنوات

بالرغم من قرب انتهاء فصل الصيف قررت محافظة الإسكندرية طرح 6 شواطئ أمام لإستغلالها من قبل شركات السياحة لمدة تصل الى 6 سنوات.

وتتركز تلك الشواطئ حسب إعلان الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالتعاون مع الادارة العامة للشئون المالية في شاطئ الانفوشي، والذي يعرف بشاطئ الانفوشي الشرقي سابقا والذي يقع بحى الجمرك .

ويتركز الشاطئ الثاني في شاطئ رأس التين الشرقى المميز بحى الجمرك أيضا ، فيما يقع الشاطئ الثالث في شاطئ رأس التين الغربي.

كما تم طرح شاطئ بليس ( ١ ) المميز بنطاق حى العجمي ، بالإضافة الى شاطئ الهانوفيل الشرقي المميز الواقع بحي حى العجمي ، بالإضافة الى شاطئ مارينا أبو يوسف.

ومن المقرر أن يتم عقد جلسات المزايدات على تلك الشواطئ الستة خلال الشهر المقبل بمقر المحافظة .

يذكر أن حصيلة محافظة الاسكندرية من إيرادات المزايدات التي قامت بها مؤخرا لـ 7 شواطئ مؤخراً بلغت نحو 21.315 مليون جنيه، منهم 10.205 مليون جنيه قيمة شاطئين بحي المنتزة ثان، و9.860 مليون جنيه قيمة 4 شواطئ بحي المنزة أول، و1.250 مليون جنيه لشاطئ بحي وسط.

وأعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، إجراء مزايدة علنية لتأجير 8 شواطئ وكافيرتريا بنظام حق الاستغلال لمدة ثلاث سنوات، وهي شاطئ وانلي المميز (المندرة 2 سابقا)، الفنار المميز (أبوهيف الشرقي سابقا)، أبوهيف المميز (أبوهيف الغربي سابقا)، شاطئ السلسلة، شواطئ طاحونة المندرة السياحي، العصافرة المميز (العصافرة الشرقي)، فريسكا المميز (ميامي المميز سابقا)، سيدي بشر المميز (سيدي بشر 1 سابقا)، إيناس حقي (أبوشهيف سابقا ) .