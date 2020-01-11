الإسكندرية

محافظة الإسكندرية تطرح 120 كابينة بكبائن ستانلي للإيجار 3 سنوات

المحافظة حددت موعدا للتزايد على الكبائن مع تأمين مؤقت قدره 2000 جنيه للكابينة
السيد فؤاد 9:18 ص, السبت, 11 يناير 20 9:18 ص, السبت, 11 يناير 20

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طرحت محافظة الإسكندرية 120 كابينة من كبائن ستانلي للإيجار لمدة لمدة تصل إلى 3 سنوات.

وتعد الكبائن التي تم طرحها قد انتهت فترة الانتفاع بها منذ 3 سنوات تقريبا، حيث تم تطبيق نظام إيجاري للكبائن جميعها تصل إلى تلك الفترة فقط ويتم إعادة التزايد عليها وهو ما يتبعه زيادة القيمة الإيجارية.

وتم تقسيم الكبائن التي تم طرحها إلى 43 كابينة بالدور الأرضي، و40 كابينة في الدور الأول، و28 كابينة بالدور الثاني علوي، و10 كبائن في الحوض الغربي، وكابينة واحدة بالحوض الشرقي.

وحددت محافظة الإسكندرية من خلال إدارة الشئون المالية والتعاقدات بداية فبراير المقبل، موعدا للتزايد على الكبائن التي تم طرحها مع تأمين مؤقت قدره 2000 جنيه فقط للكابينة.

وتعد كبائن ستانلي من المعالم الهامة بالمحافظة، والتي يبلغ عددها 430 كابينة، وتقع أسفل كوبري ستانلي أحد أهم معالم المحافظة السياحية.

وكبائن ستانلي تم بناؤها عام 1932 بعد أن كانت ﻋﺒﺎرة ﻋن أﻛواخ ﺧﺸبية ﻣﺘراﺻﺔ، ونظرا للإﻗﺒﺎل اﻟﻤزايد ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺎطﺊ، مما جعل بلدية الإﺳﻜندرية تقوم ﺑﺈﻧﺸﺎء اﻟﻤزيد ﻣن الأﻛواخ ﻋﻠﻰ 3 ﻣﺴتويات، وﺗطورت فيما بعد إلى كبائن.

وظلت تلك الكبائن لسنوات طويلة كانت الكبائن حكرًا على الشخصيات العامة بالمجتمع، ويتم تخصيصها بالمحسوبية كما كان يتم توريثها، وذلك حتى اندلاع ثورة 25 يناير.

وتم طرح 20 كابينة من كبائن “ستانلى” لأول مرة فى مزايدة علنية، بنظام حق الانتفاع لمدة 3 سنوات، وزيادة 10% كل عام من القيمة الإيجارية فى يونيو 2016، وتم رفع القيمة الإيجارية من 500 إلى 2500 جنيه سنويا.

وكانت الكبائن والتي تم إنشاؤها للمرة الأولى عام 1932، قد شهدت عمليات تطوير وترميم شاملة خلال العام الماضي، للمرة الأولى منذ 30 عامًا.

وتعتبر كبائن ستانلي، من أهم مناطق الجذب السياحي بمحافظة الاسكندرية، حيث يتوافد عليها، المصطافون من كل حدب وصوب خلال الموسم الصيفي من كل عام، وخاصة مع أعمال التطوير الواسعة والشاملة التي تمت بها.

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بقلم السيد فؤاد

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