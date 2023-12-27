محافظة الإسكندرية تطرح مناقصات ومزايدات علنية لرصف الطرق والإعلانات

أعلنت محافظة الإسكندرية من خلال الإدارة العامة للشئون المالية “إدارة التعاقدات”، عن طرح مزايدة علنية عامة لاستغلال أماكن لوضع عدد (2) تي بول بشارع قناة السويس، بنطاق حي وسط لاستغلالها إعلانيًا، وذلك بجلسة الخميس 29 ديسمبر الجاري.

وبلغت قيمة التأمين المؤقت نحو 10 آلاف جنيه، في حين أن قيمة كراسة الشروط والمواصفات تبلغ 299 جنيها.

كما طرحت محافظة الإسكندرية مناقصة عامة لعملية رصف الطرق والأرصفة بنطاق حي الجمرك، وذلك بجلسة الأحد 31 ديسمبر الجاري.

وتبلغ قيمة التأمين المؤقت نحو 70 ألف جنيه، في حين أن قيمة كراسة الشروط والمواصفات تبلغ 299 جنيها.

كما طرحت محافظة الإسكندرية مناقصة عامة بجلسة يوم الإثنين 2023/1/8، لعملية الصيانة السنوية شاملة قطع الغيار لبيارة الصرف الصحي ولوحة الكهرباء الخاصة بها بجراچ الديوان العام.

وتبلغ قيمة التأمين المؤقت 1050 جنيها، في حين أن قيمة كراسة الشروط والمواصفات تبلغ 299 جنيها.

ووفقاً لبيان صادر عن المحافظة، يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات من مقر إدارة التعاقدات بالدور الثالث بمبنى ديوان عام المحافظة الكائن بجوار مدخل سموحة بجوار محكمة الاستئناف خلال أيام ومواعيد العمل الرسمية بإدارة التعاقدات، وذلك حتى الساعة الثانية عشر ظهرًا من يوم الجلسة الخاصة بكل عملية- (تليفون وفاكس/ 034234140).

ويسدد التأمين المؤقت الخاص بالعملية طبقا لطرق السداد الموضحة بكراسة الشروط والمواصفات الخاصة بكل عملية.

كما يسدد التأمين النهائي لكل عملية طبقًا لكراسات الشروط والمواصفات ” للمزايدات” يتم سداد نسبة 10% من إجمالي قيمة استغلال الثلاث سنوات “للمناقصات” يتم سداد نسبة 5% من قيمة التعاقد لكل عملية طبقا لكراسات الشروط والمواصفات.

ويمكن الاطلاع على كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالعمليات بمقر إدارة التعاقدات بديوان عام المحافظة أو عن طريق الدخول على موقع بوابة التعاقدات العامة دون مقابل.

كما حددت آخر موعد لتقديم العطاءات في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا بإدارة التعاقدات بديوان عام المحافظة فى المواعيد المحددة والخاصة بكل عملية.

وتتم الإجراءات وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية.