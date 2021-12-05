الإسكندرية

محافظة الإسكندرية تطرح مزايدة علنية على خردة نِتاج تطوير ميدان محطة مصر

عبارة عن بيع خردة الحديد بأرض المواقف والسور الحديدي الناتج عن تطوير ميدان محطة مصر
مها يونس 3:26 م, الأحد, 5 ديسمبر 21 3:26 م, الأحد, 5 ديسمبر 21

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أعلنت الإدارة العامة للشئون المالية “إدارة التعاقدات” بديوان عام محافظة الإسكندرية، عن طرح مزايدة علنية عامة بجلسة يوم الأحد 12 ديسمبر الجاري، عبارة عن بيع خردة الحديد بأرض المواقف والسور الحديدي الناتج عن تطوير ميدان محطة مصر، وأصناف الخردة المتنوعة من أحجام مختلفة وتشمل (كراسي وترابيزات وأنابيب وثلاجات وشماسي) وذلك على النحو الوارد بكراسة الشروط.

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كما حددت قيمة التأمين المؤقت والذي يبدأ من 150 جنيها إلى 13 ألف جنيه للبند على النحو الوارد بكراسة الشروط والمواصفات، بينما تبلغ قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيها. 

وحددت محافظة الإسكندرية يوم الاثنين 13 ديسمبر لمناقصة عامة بشأن توريد مطبوعات الاستيكرات والنماذج الخاصة بالسرفيس الداخي والخارجي ومركبات الميني فان، لمشروع محطات الركاب والانتظار، حيث تبلغ قيمة التأمين المؤقت 5 آلاف جنيه، بينما وتبلغ قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيها. 

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وتجدر الإشارة إلى أن طلبات شراء كراسة الشروط والمواصفات تُقدم بمقر إدارة التعاقدات بالدور الثالث بمبني ديوان عام محافظة الإسكندرية الكائن بجوار مدخل سموحة أمام نادي الإتحاد، على أن يُسدد التأمين المؤقت الموضح أعلاه طبقاً لطرق السداد الموضحة بكراسة الشروط.

يُشار إلى أن الإجراءات تتم وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية، في حين أن آخر موعد لتقديم العطاءات في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً بإدارة التعاقدات في المواعيد المحددة أعلاه.

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بقلم مها يونس

محررة صحفية ، حاصلة على ليسانس آداب شعبة إتصال وإعلام ، إلتحقت بالعمل لدى جريدة المال في مارس 2014، وذلك بعد أن عملت بجريدتي الشروق والصباح منذ عام 2010، وشبكة التليفزيون البريطانية BBC عام ٢٠١٣، وجريدتي الأهالي والغد منذ عام ٢٠٠٨، إضافة إلى جريدة الإسبوع والتي تخصصت بها في العمل كرئيسا لقسم الرياضة.

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