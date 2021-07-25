محافظة الإسكندرية تطرح محلات «نفق خالد بن الوليد» للاستغلال

بعد توقفها منذ سنوات بواقع 17 محلا

طرحت محافظة الإسكندرية عبر حي المنتزة المحلات الواقعة بنفق خالد بن الوليد في مزايدة علنية أمام الشركات والأفراد وذلك للاستغلال وفقا للقانون 182 لسنة 2018 .

واشترط حي المنتزة أول المسئول عن المزايدة أن يتم التزايد على المحلات كل على حدة، حيث يصل العدد إلى 17 محلا لم يتم استغلالها منذ فترة طويلة .

وانتهت محافظة الإسكندرية من أعمال تطوير نفق خالد بن الوليد منذ بعد افتتاحه نهاية عام 2014، وتم استكمال الشكل الجمالى وأعمال التطوير للنفق بتكلفة إجمالية 27 مليون جنيه .

وطورت محافظة الإسكندرية، النفق والذي يعمل على الحد من الاختناق المروري في تلك المنطقة، كما سيسهم النفق فى حل مشكلة عبور المشاة والحد من حوادث الطريق حفاظا على المواطن السكندرى، بالإضافة إلى أن النفق مزود بـ18 محلا بمساحة 11م×6م لكل محل مجهز بالإضاءة والتكييفات وجميع الكماليات.

وكانت محافظة الإسكندرية تخطط لتنفيذ أنفاق مماثلة في عدة مناطق منها منطقه الأندية، وسابا باشا، ومصطفى كامل، سبورتنج، كامب شيزار، ومحطة الرمل.

وتم تنفيذ تلك التجربة منذ سنوات فقط في نفق سبورتنج الترفيهى والذي يقع أيضا بكورنيش الإسكندرية، والذي نفذته شركة المقاولون العرب بتكلفة 25 مليون جنيه، والذى جاء ضمن خطة الدولة لإنشاء 3 أنفاق تجارية ترفيهية للمشاة لأول مرة من نوعها بمصر بكورنيش الإسكندرية تضم محلات تجارية وكافيتريات ودورات مياه وأماكن لخدمة المواطنين ومزودة بسلالم كهربائية ومصاعد لذوى الاحتياجات الخاصة، ولم يتم تشغيلها حتى الآن تجاريا .

يذكر أن نفق سبورتنج عبارة عن هيكل خرسانى بطول 71.11م وعرض 36.5م وعمق 4.5م أسفل طريق الكورنيش ويحتوي على سلالم متحركة وسلالم ثابتة ومصاعد لذوي الاحتياجات الخاصة وغرف تكييف وكافيتريا وحمامات ومحلات تجارية، ويعد حاليا غير مستغل، بالرغم من تسليمه منذ عدة سنوات من قبل الشركة المنفذة.