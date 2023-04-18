محافظة الإسكندرية تطرح عددا من المناقصات والمزايدات العامة.. تعرف عليها

أعلنت محافظة الإسكندرية من خلال إدارة العقود والمشريات، عدد من المناقصات والمزايدات العامة خلال شهري إبريل الجاري ومايو المقبل، ووفقاً لمصدر مطلع بديوان المحافظة، تم طرح مناقصة عملية صيانة الأعمدة الزخرفية والأعمدة المتاكلة والأيلة للسقوط الموجودة بنطاق محافظة الأسكندرية بقيمة تأمين مؤقت 25000 جنيه (فقط خمسة وعشرين ألف جنيه لاغير ) ، وذلك بجلسة يوم الخميس الموافق 2023/4/27

كما تم طرح مناقصة عملية التعاقد مع إحدى شركات الأمن والحراسة للقيام بتأمين مشروع بشاير الخير (3،5 ) قيمة التأمين المؤقت 100000 جنيه ( فقط مائة ألف جنيه لاغير )، وذلك بجلسة يوم الأحد الموافق 2023/5/7 .

يأتي ذلك بالإضافة إلى مناقصة عملية اصلاح وتوريد وتركيب قطع العيار المطلوبة لسيارات ( البيك اب – الصالون ) ماركات مختلفة التابعة لإدارة المرور ( أعمال سنوية ) قيمة التأمين المؤقت بالنسبة لسيارات البيك أب 12000 جنية ( فقط اثنى عشر الف جنيه لاغير ) ، وقيمة التأمين المؤقت بالنسبة لسيارات الصالون 18000 جنيه ( فقط ثمانية عشر الف جنيه لاغير ) ، وذلك بجلسة يوم الأثنين الموافق 2023/5/8

كما طرحت المحافظة عملية إصلاح وتوريد وتركيب قطع الغيار اللأزمة لموتوسيكلات إدارة المرور ( أعمال سنوية ) بقيمة تأمين مؤقت 13000 جنيه (فقط ثلاثة عشر ألف جنيه لاغير ) ، وذلك بجلسة يوم الأثنين الموافق 2023/5/8

يأتي ذلك بالإضافة إلى طرح عملية توريد احتياجات الديوان العام والجهات التابعة له من الأدوات الكهربائية (مقايسة سنوية ) بقيمة تأمين مؤقت 4000 جنيه ( فقط اربعة الاف جنية لاغير ) ، بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 2023/5/9 .

أما على صعيد المزايدات العامة، فقد طرحة محافظة الإسكندرية عملية استغلال اماكن الإنتظار فى شارع مصطفى كامل بالسيوف أمام مركز التدريب المهنى ومحيط سوق رنين، و أمام اسواق فتح الله للجملة (بنطاق حى المنتزة أول ) ، وذلك بقيمة تأمين مؤقت نحو 30000 جنيه (فقط ثلاثين ألف جنيه لاغير ) بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 2023/5/9 .

كما طرحت عملية استغلال أماكن الانتظار فى شارع مصطفى كامل بالسيوف بالمزايدة العلنية العامة، امام سور الملعب وارض الملاهى، امام معرض ناشيونال موتورز والفقى ستايل ، امام كافتيريا الباشا ، أمام كافتيريا وان تو ونصر كار لصناعة السيارات ومعرض سيارات (بنطاق حى المنتزة اول ) ، وذلك بقيمة تأمين مؤقت 30000 جنيه (فقط ثلاثين ألف جنيه لاغير ) بجلسة يوم الخميس الموافق 2023/5/11 ، في حين أن قيمة كراسة الشروط تبلغ نحو 299 جنيه ( فقط مائتين وتسعة وتسعين جنيه لاغير) لكل عملية على حدة .

يتم الحصول علي كراسة الشروط والمواصفات من مقر إدارة التعاقدات بالدور الثالث بمبني ديوان عام محافظة الاسكندرية الكائن بجوار مدخل سموحة امام نادي الاتحاد خلال ايام ومواعيد العمل الرسمية بإدارة التعاقدات وحتي الساعة الثانية عشر ظهرا يوم جلسة المزايدة لكل عملية.

ويمكن الاطلاع علي كراسة الشروط والمواصفات بمقر إدارة التعاقدات بديوان عام المحافظة او عن طريق الدخول علي موقع بوابة التعاقدات العامة بدون مقابل.

كما يسدد التأمين المؤقت الموضح أعلاه طبقا لطرق السداد الموضحة بكراسة الشروط الخاصة بالعملية ، ويسدد التأمين النهائي طبقا لكراسة الشروط والمواصفات، وذلك بنسب مختلفة، وفقاً للمزايدات والمناقصات، حيث يتم سداد 10% من اجمالى قيمة استغلال الثلاث سنوات للمزايدات، ويتم سداد نسبة 5% من قيمة العملية فيما يخص بالمناقصات.

وتتم الإجراءات وفقا لأحكام القانون رقم ( 182 ) لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية والقنون رقم (5) لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية.