محافظة الإسكندرية تطرح استغلال وتشغيل سلم سيدي جابر الكهربائي (صور)

في خطوةٍ منها لإعادة إحياء وتشغيل سلم سيدي جابر الكهربائي، تسعى محافظة الإسكندرية لإعادة تشغيله مرة أخرى.

يُذكر أن كوبري سيدي جابر الكهربائي يقع في منطقة سيدي جابر أمام محطة السكة الحديد الرئيسية بالإسكندرية، وتم إنشاؤه في عهد اللواء عادل لبيب قبل 10 سنوات، وتم تشغيله لعامين فقط، وبعدها توقَّف حتى الآن.

وتم إصلاح الكوبري قبل 3 سنوات في عهد الدكتور محمد سلطان، إلا أنه لم يتم تشغيله أيضًا، رغم وقوع الكوبري في منطقة حيوية بالإسكندرية.

وطرحت محافظة الإسكندرية إصلاح وتشغيل وحراسة الكوبري أمام شركات القطاع الخاص، وذلك بما يضمن استمرارية تشغيل الكوبري دون توقف.

وأشار مصدر مسئول بالمحافظة إلى أنه من المقرر أن تتم ترسية المشروع نهاية سبتمبر الحالي، ليتم البدء في إصلاح وتشغيل الكوبري بداية أكتوبر المقبل.

وأضاف أنه في عام 2017 كانت قد انتهت محافظة الإسكندرية من تطوير ورفع كفاءة سلم المشاة الكهربائي والنافورة بميدان سيدي جابر شرقي المدينة، بعد توقفٍ دام أكثر من 3 سنوات؛ لخدمة أهالى وزوار المحافظة، إلا أنه تعرَّض للعطل مرة أخرى بسبب عدم وجود حراسة للكوبري.

وتابع أن العطل حدث بالكوبري رغم تغيير جميع الأجزاء الكهروميكانيكية وبعض الأجزاء الخارجية للسلم، مشيرًا إلى أن إعادته تعد طلبًا مُلحًّا لمنطقة شرق ووسط الإسكندرية؛ كونه يربط طريق محطة قطارات سيدي جابر، ومحطة الترام والميكروباص.

وكان قد تقدم النائب حسنى حافظ عن دائرة سيدى جابر، بطلب إحاطة لمحافظة الإسكندرية لإعادة تشغيل كوبرى المشاة الكهربائى للمشاة أمام محطة سيدى جابر خلال.

وأشار إلى أن يد الإهمال قد امتدت لهذا الكوبرى الذى يقع فى منطقة حيوية منذ أكثر من 8 سنوات، حيث تم إنشاؤه فى عهد اللواء عادل لبيب، محافظ الإسكندرية الأسبق، وتم تشغيله لمدة عام فقط، وحدث به عطل، وتمت إحالة المسئولين للجهات القضائية، وتبيَّن تركيب مُعدات غير مُطابقة للمواصفات الفنية.