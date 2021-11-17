محافظة الإسكندرية تشن 9 حملات مكبرة لإزالة التعديات على الكورنيش

وطرد من يفرضون إتاوات على المواطنين مقابل جلوسهم على أسوار الكورنيش

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية جميع الأجهزة التنفيذية في المحافظة بضرورة التصدي بكل حزم وقوة لأي محاولة استغلال للمواطنين بالقوة وفرض إكراميات أو مبالغ مالية على الشواطئ وممشى الكورنيش دون وجه حق، وإزالة كافة إشغالات الطريق المعيقة لحركة المارة على الكورنيش ورؤية البحر.

وأكد المحافظ أنه لن يسمح باستغلال المواطن بأي شكل من الأشكال، لافتا إلى أن الكورنيش متنفس طبيعي للجميع وليس من حق أي شخص منع المواطنين من التمتع به.

وتنفيذا لتعليمات المحافظ ؛ شن رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف اللواء جمال رشاد، والمستشار محمد سحلول رئيس وحدة التدخل السريع بالمحافظة، 9 حملات مكبرة خلال الأسبوعين الماضيين ، لإزالة كافة التعديات علي سور الكورنيش وطرد من يفرضون إتاوة علي المواطنين مقابل جلوسهم علي أسوار الكورنيش وذلك في 6 مناطق هي (كليوباترا ولوران وأبو العباس والأنفوشي والقلعة والمكس).

وأكد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والشواطئ، أن هذه الحملات جاءت استجابة لشكاوي بعض المواطنين من قيام أشخاص بمنعهم من الجلوس علي سور الكورنيش وتأجير المقاعد لهم بشكل مغالي فيه وغير مرخص، وافتراشهم الممشى بالإشغالات.

ومن جانبه أوضح رشاد استعداد الإدارة الكامل لتلقى شكاوى المواطنين واستفساراتهم حول كل ما يختص بالشواطئ على أرقام الشكاوى التالية (٠١٢٨٩٢٥٢٦٦٨ /٠١٢٧٠٧٤٦٤٩٠)، مشيرا إلى أنه في حالة تلقى أى شكوى يتم التعامل معها فورا من قبل المفتشين بالإدارة.