محافظة الإسكندرية تشن حملات مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات في 3 أحياء

في إطار تشديد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالاستجابة الفورية والسريعة لشكاوى المواطنين وإزالة كل الإشغالات والتعديات، شن حي العجمي برئاسة موسي حملة مكبرة استهدفت إزالة كل الإشغالات والتعديات من منطقة الذراع البحرى وك 21 وطريق إسكندرية مطروح من الاتجاهين حتى منطقة سوق الهانوفيل، وتم التمركز بمنطقة الهانوفيل والتحفظ على 150 حالة إشغال متنوع ورفع فروشات باعة ثابتة وغلق 4 محلات.

كما شن حي الجمرك برئاسة اللواء وليد البيلي بالتنسيق مع شرطة المرافق حملة مكبرة استهدفت ميدان عرابي والتحرير وتفرعاته، والسبع بنات، وطريق الكورنيش ، وتم ضبط 55 حالة إشغال متنوع، وتحرير عدد من المخالفات، كما تم العمل على توسعة الطريق أمام المارة لسيولة الحركة المرورية.

أما على صعيد حي شرق فقادت الدكتورة رباب مدني رئيس الحى حملة موسعة لإزالة الإشغالات والتعديات، بالشوارع خلف محطة سيدى جابر، العلافين من شارع المواسير، سينما ليلى، محطة السوق، مصطفى كامل باكوس، عمر المختار، عبد السلام عارف، ثروت، ومحمور المحمودية، وأسفرت الحملة عن التحفظ على 40 حالة إشغال متنوع تم التحفظ عليها بديوان عام المحافظة، وإزالة 30 حاجز سيارة.

من ناحيته، شدد اللواء محمد الشريف على الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتكثيف الحملات الرقابية ومتابعة إزالة التعديات والإشغالات بالأسواق المخالفة على مستوى الأحياء مع اتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه أي مخالفات جديدة، وذلك لعدم إعاقة حركة المرور والمارة وللحد من هذه الظاهرة المسيئة للمظهر الحضارى للمدينة.