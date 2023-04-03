محافظة الإسكندرية تستقبل 4200 نسخة مصحف مهداة من القنصلية السعودية (صور)

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية صباح اليوم السفير مزيد محمد الهويشان قنصل المملكة العربية السعودية بالإسكندرية ، وذلك في إطار التعاون المشترك بين محافظة الإسكندرية والمملكة العربية السعودية.

أهدت قنصلية المملكة، ومجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة عدد ٤٢٠٠ نسخة من المصحف الشريف لمحافظة الإسكندرية ، لتوزريعها علي مساجد المحافظة عن طريق مسؤلي وزارة الأوقاف ، وذلك بمناسبة شهر رمضان المعظم.

وأكد محافظ الإسكندرية علي عمق وعراقة العلاقات مع المملكة العربية السعودية، مُعبرًا عن شكره للسفير والمملكة، ومجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف.

كما أعرب عن سعادته بتلقى المحافظة هذه الهدية العظيمة لأنه لا يوجد ما هو أعظم من كتاب الله.

وثمن السفير الهويشان دور اللواء محمد الشريف وتوجيهاته بالتعاون والتنسيق في كل ما يخدم العمل القنصلي بالقنصلية السعودية في الإسكندرية.

كما أكد على أن هذه الهدية تأتي في إطار اهتمام حكومة خادم الحرمين، وسمو ولي العهد واهتمامهم بنشر الإسلام الوسطى، ونشر كتاب الله في مختلف البلدان.

هذا وقد كلف المحافظ بتسيلم المصاحف لفضيلة الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية لتوزيعها على المساجد التي يوجد بها نقص في عدد المصاحف.