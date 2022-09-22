الإسكندرية تستقبل السفينة السياحية Azamara Onward وعلى متنها 531 سائحا

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، شيرين مصطفى مدير الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، اليوم، باستقبال السفينة السياحية “ Azamara Onward ” التي رست على رصيف محطة الركاب البحرية بميناء الإسكندرية، والقادمة من إيطاليا وترفع علم مالطا، وعلى متنها 531 سائحا، و 380 بحريا من طاقم الخدمة .

وأكد المحافظ على التنسيق مع المختصين لتسهيل دخول وخروج السائحين من وإلى الميناء بيسر وأمان، كما أكد على جاهزية الأماكن الأثرية والسياحية بالمحافظة لاستقبال السائحين، وتوفير كافة سبل الدعم لتنشيط حركة السياحة بالإسكندرية، وإظهار المدينة بالمظهر الذي يليق بها أمام زوارها كعروس للبحر الأبيض المتوسط.

وقامت مجموعة عمل الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالترحيب بالسائحين ضيوف الاسكندرية، واستقبالهم بأعلام مصر وتقديم الدليل السياحي لمعالم الإسكندرية السياحية، والهدايا التذكارية للسائحين وطاقم السفينة وسط حالة من السعادة من جانب السائحين بحفاوة الاستقبال، ومن المقرر توجه الوفود السياحية لزيارة المزارات السياحية بالإسكندرية ثم العودة مرة أخرى لاستكمال مسار رحلة الباخرة .

وكان في استقبال السفينة السياحية بميناء الإسكندرية اللواء بحرى حسام الروينى نائب رئيس ميناء الاسكندرية للتشغيل واللواء بحرى هشام ابو العز نائب رئيس ميناء الاسكندرية للاستثمار واللواء بحرى عمرو عبد الرازق مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية، حسام غريب مدير إدارة المراسم بميناء الاسكندرية.

يأتي ذلك بالإضافة إلى عدد من قيادات هيئة الميناء الذين شاركو في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والاستعدادات لرسو السفينة مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والظهور بالشكل اللائق .

يذكر أن السفينة Azamara Onward تم بناؤها في فرنسا عام 1999 وتضم جميع أنواع الرفاهية والراحة من الغرف الفاخرة والأجنحة المزدوجة الكبيرة بجانب مطعم ومقهى، كما تقدم الباخرة مجموعة متنوعة من الأماكن للاسترخاء بما في ذلك منصة رياضية وصالات ألعاب، وحمامات سباحة وتراس للحصول على الاستجمام .