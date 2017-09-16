محافظة الإسكندرية تستعد لتسليم 96 وحدة بمساكن الطلمبات

مها يونس صرح الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، بأنه تم الانتهاء من 8 عقارات من مشروع "طلمبات الماكس"، وسيتم تسكينهم على مرحلتين. وأكد أن المرحلة الأولى سيتم تسليم 96 وحدة في 30 سبتمبر الجاري، والثانية 96 وحدة أخرى في 30…

مها يونس

صرح الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، بأنه تم الانتهاء من 8 عقارات من مشروع “طلمبات الماكس”، وسيتم تسكينهم على مرحلتين.

وأكد أن المرحلة الأولى سيتم تسليم 96 وحدة في 30 سبتمبر الجاري، والثانية 96 وحدة أخرى في 30 أكتوبر المقبل، مشيراً إلى أن الدولة وقيادتها السياسية تضع في أولى إهتماماتها تطوير المناطق العشوائية في جميع أنحاء الجمهورية وتحسين معيشة قاطنيها.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها محافظ الإسكندرية، برفقة الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، والدكتور أحمد درويش نائب وزير الإسكان للعشوائيات، اليوم، لمشروع مساكن طلمبات الماكس بحي العجمي للوقوف على ما تم إنجازه من أعمال، وذلك في إطار اهتمام الدولة بتطوير العشوائيات وتحسين أوضاع قاطنيها.

وخلال الجولة كلف سلطان المسئولين عن أعمال التنفيذ في المساكن بزيادة عدد العمالة بها لسرعة الإنتهاء من أعمال التشطيبات النهائية للعقارات والواحدات السكنية، مشددًا علي ضرورة العمل بأقصى جهد ممكن، كما شدد على المسئولين بإدارة العشوائيات بالمحافظة ضرورة متابعة سير اﻷعمال.

يذكر أن مشروع “طلمبات الماكس” هو أحد مشروعات تطوير المناطق العشوائية المحافظة، ويتضمن المشروع 9 عقارات تحتوى على 2015 وحدة سكنية وتبلغ مساحة الوحدة 63 مترا، وهو مخصص لنقل سكان منطقة “مأوى الصيادين العشوائية والواقعة على ترعة الخندق بالماكس”، والتى تمثل خطورة داهمة من الدرجة الثانية على سكانها.