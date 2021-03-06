الإسكندرية

محافظة الإسكندرية تسترد 13712 مترا مربعا من أراضي الدولة بمينا البصل

مساحة الأرض المستردة تبلغ 13712 مترا مربعا، والتي كان معتديا عليها منذ عام 2018 وتم تسليم الأرض للشركة القابضة للتشييد والتعمير
مها يونس 4:50 م, السبت, 6 مارس 21 4:50 م, السبت, 6 مارس 21

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شنت المهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب محافظة الإسكندرية، حملة مكبرة لإزالة التعديات واسترداد أراضي أملاك الدولة؛ بحضور مساعد مدير الأمن وحكمدار غرب ومساعد الحكمدار ورئيس مباحث مينا البصل، وذلك تنفيذا للقرار رقم 47 لسنة 2020 والصادر من وزير قطاع الأعمال بإزالة التعديات واسترداد قطعة الأرض الكائنة بناصية شارع 218 ، 216 ، 210 بالقباري فى منطقة مينا البصل.

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يذكر أن مساحة الأرض المستردة تبلغ 13712 مترا مربعا، والتي كان معتديا عليها منذ عام 2018 وتم تسليم الأرض للشركة القابضة للتشييد والتعمير.

جاء ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، لجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بضرورة استرداد كل شبر من الأراضي أملاك الدولة ومنع التعدي عليها وفرض هيبة الدولة، مشددا على شن حملات مكبرة بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية لإزالة جميع التعديات على أراضي الدولة.

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وقد كلف محافظ الإسكندرية؛ اللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة ، واللواء خالد جمعة سكرتير عام مساعد المحافظة ، بمتابعة تنفيذ قرارات استرداد أراضي أملاك الدولة والتنسيق الكامل مع مديرية أمن الإسكندرية، كما وجه الشكر لجميع الجهات التنفيذية لما تقوم به من مجهودات لاسترداد أراضي الدولة.

المهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب الإسكندرية

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بقلم مها يونس

محررة صحفية ، حاصلة على ليسانس آداب شعبة إتصال وإعلام ، إلتحقت بالعمل لدى جريدة المال في مارس 2014، وذلك بعد أن عملت بجريدتي الشروق والصباح منذ عام 2010، وشبكة التليفزيون البريطانية BBC عام ٢٠١٣، وجريدتي الأهالي والغد منذ عام ٢٠٠٨، إضافة إلى جريدة الإسبوع والتي تخصصت بها في العمل كرئيسا لقسم الرياضة.

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