محافظة الإسكندرية تسترد 13712 مترا مربعا من أراضي الدولة بمينا البصل

مساحة الأرض المستردة تبلغ 13712 مترا مربعا، والتي كان معتديا عليها منذ عام 2018 وتم تسليم الأرض للشركة القابضة للتشييد والتعمير

شنت المهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب محافظة الإسكندرية، حملة مكبرة لإزالة التعديات واسترداد أراضي أملاك الدولة؛ بحضور مساعد مدير الأمن وحكمدار غرب ومساعد الحكمدار ورئيس مباحث مينا البصل، وذلك تنفيذا للقرار رقم 47 لسنة 2020 والصادر من وزير قطاع الأعمال بإزالة التعديات واسترداد قطعة الأرض الكائنة بناصية شارع 218 ، 216 ، 210 بالقباري فى منطقة مينا البصل.

يذكر أن مساحة الأرض المستردة تبلغ 13712 مترا مربعا، والتي كان معتديا عليها منذ عام 2018 وتم تسليم الأرض للشركة القابضة للتشييد والتعمير.

جاء ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، لجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بضرورة استرداد كل شبر من الأراضي أملاك الدولة ومنع التعدي عليها وفرض هيبة الدولة، مشددا على شن حملات مكبرة بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية لإزالة جميع التعديات على أراضي الدولة.