محافظة الإسكندرية ترفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الفطر المبارك

زيادة عدد الشواطئ المجانية لـ 7 شواطئ قسم السموم بمستشفى العامرية والجامعى يرفعان درجة الإستعداد القصوى تشكيل غرفة عمليات لمتابعة البناء المخالف خلال أيام العيدمها يونسرفعت محافظة الإسكندرية درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزتها لاستقبال عيد الفطر المبارك، وذلك من خلال رفع مستوى كل الخدمات ومتابعة

زيادة عدد الشواطئ المجانية لـ 7 شواطئ

قسم السموم بمستشفى العامرية والجامعى يرفعان درجة الإستعداد القصوى

تشكيل غرفة عمليات لمتابعة البناء المخالف خلال أيام العيد

مها يونس

رفعت محافظة الإسكندرية درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزتها لاستقبال عيد الفطر المبارك، وذلك من خلال رفع مستوى كل الخدمات ومتابعة أداء جميع المرافق خاصة أن الإسكندرية تشهد إقبالا كبيرا من مواطنى الثغر وتستقبل أعدادا هائلة من الزائرين، وذلك بما يكفل توفير جميع وسائل الراحة والأمان لكي تكون الإسكندرية فى أبهى صورة لها لاستقبال ضيوفها من كل المحافظات.

وفي هذا الإطار شدد محافظ الإسكندرية على الاهتمام بالخدمات المقدمة للمواطنين، وإتخاذ كل ما يلزم لتحسين ورفع كفاءتها، مؤكدا على قيام الإدارة العامة للحدائق المركزية بتجهيز الحدائق والعمل على نظافتها ورفع كفاءتها، مشيرا إلى أنه سيتابع بنفسه تلك الخدمات وسيقوم بعمل جولات مفاجئة للأحياء والمرافق دون سابق إنذار، للتأكد من مستوى الخدمات المقدمة.

فيما أكد المحافظ على مسئولى الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالمرور ومتابعة الخدمات المقدمة فى الشواطئ لتكون بالمستوى اللائق، خاصة المجانية لحل أي مشكلة قد تواجه المواطنين والزائرين حيث تم زيادة أعدادها لـ ٧ شواطئ وهي “المندرة المجانى، شاطئ ميامى، شاطئ السرايا، شاطئ جليم، المكس، البيطاش، وشاطئ الهانوفيل” ، ووضع لوحة إعلانات كبيرة عند مدخل الشاطئ لبيان مجانية الشواطئ.

أوضح “سلطان” أن غرفة عمليات المحافظة مُنعقدة بشكل دائم ومستمر على مدار اليوم، لاستقبال شكاوى المواطنين أو أي بلاغات للتعامل الفوري معها، ورصد أى حالات طارئة تجنباً لحدوث أي مشكلات في أي منطقة، موجها رؤساء الأحياء والمديريات المعنية بتشكيل غرف عمليات للتدخل بشكل عاجل لوقف أي أعمال بناء مخالف وتنشيط دوريات المرور على العقارات التراثية.

جاء ذلك إضافة إلى التنسيق مع شرطة المرافق لعمل حملات لرفع الإشغالات المخالفة بنهر الطريق والأرصدة ، فضلا عن توفير ٢ سيارة قلاب ولودر للتدخل بحملات شرطة المرافق خلال فترة الأعياد، ومراجعة موقف النظافة والإشغالات بجوار المساجد وساحات الصلاة بنطاق المحافظة.

أكد المحافظ على رؤساء الأحياء التواجد المستمر بالشارع والتواصل مع المواطنين، والقيام بحملات دورية بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية والشئون الصحية وكافة الجهات المعنية لمراجعة موقف صلاحية الأسماك والمواد الغذائية التي تستخدم خلال العيد ، فضلاً عن مراجعة موقف توفير السلع التموينية والخبز وأنابيب البوتجاز، والوقود، ومتابعة أسعار السلع الأساسية والاستهلاكية.

على الصعيد ذاته شدد سلطان على مسئولي الصحة برفع درجة الإستعداد القصوي بكافة المستشفيات العامة والمركزية والنوعية لمواجهة الحالات الطارئة وتواجد جميع التخصصات من الأطباء وهيئة التمريض وتوفير جميع الأدوية والمستلزمات.

كما أشار إلى قيام بنك الدم المركزي بتوفير الأرصدة الإحتياطية الكافية من أكياس الدم والتعامل مع جميع المرضى ، والمرور المستمر على أقسام الطوارئ والمستشفيات، فضلاً عن التأكيد علي مرفق الإسعاف بمراجعة عملية انتشار سيارات الإسعاف علي مستوي المحافظة، مع تمركز السيارات المُجهزة بطاقم طبي على أعلى مستوى بجوار الشواطيء وأمام حدائق المنتزه وأنطونيادس والنزهة والشلالات وكافة الحدائق بالثغر خلال عيد الفطر، والتنسيق مع مرفق الإسعاف لتوفير العربات اللازمة علي طول الكورنيش وذلك للحفاظ علي سلامة المصطافين .

وأكد “سلطان” على ضرورة إتخاذ الإجراءات الوقائية خلال عيد الفطر بالتزامن مع تأجيل إجازات مراقبى الأغذية فى غير الأحوال الطارئة إلى إنتهاء الإحتفالات، فضلا عن رش الحدائق والمتنزهات بالمبيدات الحشرية ضد الحشرات الطائرة ، والاهتمام بنظافة المتنزهات العامة وتكثيف أخذ العينات من حمامات السباحة وشبكات مياه الشرب للتأكد من صلاحيتها.

فيما استعد قسم السموم بمستشفى العامرية لاستقبال الحالات والتنسيق الدائم مع قسم السموم بالمستشفى الرئيسى الجامعى، والتأكد من جاهزية فرق الانتشار السريع بالمديرية لمساعدة أى مستشفى تتعرض لضغط غير معتاد وتحتاج قوى بشرية إضافية أو تخصصات نادرة.